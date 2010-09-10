Лишусь девственности с хорошей девушкой
Обсуждение отношений между людьми.
Факты, советы, мнения.
Факты, советы, мнения.
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Лишусь девственности с хорошей девушкой
Здравствуйте! Мне 26 лет, а я всё ещё девственник. Надоело, хочу, очень хочу девушку. О себе: я очень даже симпатичный парень худощавого телосложения, целоваться- целовался, но до интимных отношений дело не доходило. Курю. Не пью вообще. Откликнитесь пожалуйста.
Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой
Gordons писал(а):Здравствуйте! Мне 26 лет, а я всё ещё девственник. Надоело, хочу, очень хочу девушку. О себе: я очень даже симпатичный парень худощавого телосложения, целоваться- целовался, но до интимных отношений дело не доходило. Курю. Не пью вообще. Откликнитесь пожалуйста.
Бросай курить, вставай на лыжи.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
- Lisenochek
- Гость RZN.info
- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59
Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой
Если до 26-ти не было ничего, то есть большие проблемы у вас...
Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой
Парень, подожди серьезных отношений. Там это будет что то. А так просто секс
Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой
А что куришь
Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой
Мужик, лишись девственности вместе с проституткой https://belochki.info . Зачем все эти сложности?
Выбери на твой вкус даму на одну ночь и развлекайся.
Выбери на твой вкус даму на одну ночь и развлекайся.
7 сообщений • Страница 1 из 1
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