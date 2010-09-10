Лишусь девственности с хорошей девушкой

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Gordons
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 16:54

Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение Gordons » 05 окт 2016, 17:03

Здравствуйте! Мне 26 лет, а я всё ещё девственник. Надоело, хочу, очень хочу девушку. О себе: я очень даже симпатичный парень худощавого телосложения, целоваться- целовался, но до интимных отношений дело не доходило. Курю. Не пью вообще. Откликнитесь пожалуйста.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 441
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение listen10 » 05 окт 2016, 17:14

https://www.youtube.com/watch?v=L4Jsij6eLsA
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11314
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение UNCLE1911 » 05 окт 2016, 23:36

Gordons писал(а):Здравствуйте! Мне 26 лет, а я всё ещё девственник. Надоело, хочу, очень хочу девушку. О себе: я очень даже симпатичный парень худощавого телосложения, целоваться- целовался, но до интимных отношений дело не доходило. Курю. Не пью вообще. Откликнитесь пожалуйста.

Бросай курить, вставай на лыжи.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Lisenochek
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 14 окт 2016, 13:59

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение Lisenochek » 14 окт 2016, 14:07

Если до 26-ти не было ничего, то есть большие проблемы у вас...
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Сплинтер
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 12 авг 2019, 22:11

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение Сплинтер » 21 авг 2019, 14:53

Парень, подожди серьезных отношений. Там это будет что то. А так просто секс
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Bolotov_V
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 июл 2019, 21:08
Откуда: Рязань

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение Bolotov_V » 26 авг 2019, 12:43

А что куришь :mrgreen:
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gosbon74
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 30 июл 2019, 00:53

Re: Лишусь девственности с хорошей девушкой

Сообщение gosbon74 » 35 минут назад

Мужик, лишись девственности вместе с проституткой https://belochki.info . Зачем все эти сложности?
Выбери на твой вкус даму на одну ночь и развлекайся.
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