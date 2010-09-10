Сообщение Gordons » 05 окт 2016, 17:03

Здравствуйте! Мне 26 лет, а я всё ещё девственник. Надоело, хочу, очень хочу девушку. О себе: я очень даже симпатичный парень худощавого телосложения, целоваться- целовался, но до интимных отношений дело не доходило. Курю. Не пью вообще. Откликнитесь пожалуйста.