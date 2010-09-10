Сообщение Sitro1 » 05 окт 2016, 21:52

Нужна Ваша помощь! 4 октября 2016 года, в районе 9:00, на перекрёстке ул. Спортивная и Голенчинское шоссе, произошло столкновение между автомобилями Опель Мокка и Лада Ларгус.

Ищу свидетелей аварии. тел. 910-637-00-40 Евгения