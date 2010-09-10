Ищу свиделей ДТП

Обсуждения аварий, нововведений и пр., утрачивающего актуальность сравнительно быстро

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Sitro1
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 05 окт 2016, 21:47

Ищу свиделей ДТП

Сообщение Sitro1 » 05 окт 2016, 21:52

Нужна Ваша помощь! 4 октября 2016 года, в районе 9:00, на перекрёстке ул. Спортивная и Голенчинское шоссе, произошло столкновение между автомобилями Опель Мокка и Лада Ларгус.
Ищу свидетелей аварии. тел. 910-637-00-40 Евгения
Вернуться к началу
Елена2016
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 11:19

Re: Ищу свиделей ДТП

Сообщение Елена2016 » Сегодня, 11:27

14 декабря 2016 года, в районе 16 20, произошло ДТП на перекрестке ул. Молодцова и ул. Бирюзова между автомобилями Шевроле Нива и Hyundai Solaris. Ищу свидетелей, записи с регистраторов.

Тел. 8 910 620 49 06 Елена
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Горячие обсуждения»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость