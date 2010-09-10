Ищу свиделей ДТП
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Ищу свиделей ДТП
Нужна Ваша помощь! 4 октября 2016 года, в районе 9:00, на перекрёстке ул. Спортивная и Голенчинское шоссе, произошло столкновение между автомобилями Опель Мокка и Лада Ларгус.
Ищу свидетелей аварии. тел. 910-637-00-40 Евгения
Ищу свидетелей аварии. тел. 910-637-00-40 Евгения
Re: Ищу свиделей ДТП
14 декабря 2016 года, в районе 16 20, произошло ДТП на перекрестке ул. Молодцова и ул. Бирюзова между автомобилями Шевроле Нива и Hyundai Solaris. Ищу свидетелей, записи с регистраторов.
Тел. 8 910 620 49 06 Елена
Тел. 8 910 620 49 06 Елена
Re: Ищу свиделей ДТП
С недавних пор было ужесточение наказания за оставление места ДТП, возможно эти меры в итоге приведут к снижению количества аварий. Кстати меры довольно серьезные, вот тут прочитал http://www.uristvzakone.ru/%d0%bd%d0%b0%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b0-%d0%b4%d1%82%d0%bf/ что можно даже получить лишение прав сроком до 1,5 года
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