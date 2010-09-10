Сообщение Walker » 10 окт 2016, 13:08

Дед Анатольич писал(а): …

25. термоядерные реакции (горячая поверхность) – спорно, а поверхность горячая почему?

Кроме того, угаданы ответы на следующие вопросы:

7, 15, 19, 24, 28, 29, 31.

Семь баллов можно вычесть и получится не очень…

Вопрос был ЧТО является источником света, а не ПОЧЕМУ «поверхность горячая». Тем более, что до атмосферы, свечение которой мы видим, энергия добирается в два этапа: в виде э/м излучения от ядра (зона т/ядерных реакций) до конвективной зоны — через зону лучистого переноса ( для звезд солнечного класса порядка. 250 тыс. км.) со скоростью хромой улитки (1,5 км/год, о.к. 17 см/ч), далее посредством конвекции плазмы, нагревающейся в глубине звезды выходящим из лучистой зоны излучением. Так что между «реакциями» и «поверхностью» существуют еще минимум два посредника и поверхность горячая потому, что ее разогревают поднимающиеся из глубины потоки плазмы; само же ядро излучает преимущественно в гамма-диапазоне и убери с него «одеяло» внешних слоев, вряд ли бы в оптическом диапазоне оно светило так же ярко.