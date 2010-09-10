Всероссийская контрольная по астрономии 2016
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- Walker
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 2451
- Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016
Дед Анатольич писал(а):…
25. термоядерные реакции (горячая поверхность) – спорно, а поверхность горячая почему?
Кроме того, угаданы ответы на следующие вопросы:
7, 15, 19, 24, 28, 29, 31.
Семь баллов можно вычесть и получится не очень…
Вопрос был ЧТО является источником света, а не ПОЧЕМУ «поверхность горячая». Тем более, что до атмосферы, свечение которой мы видим, энергия добирается в два этапа: в виде э/м излучения от ядра (зона т/ядерных реакций) до конвективной зоны — через зону лучистого переноса ( для звезд солнечного класса порядка. 250 тыс. км.) со скоростью хромой улитки (1,5 км/год, о.к. 17 см/ч), далее посредством конвекции плазмы, нагревающейся в глубине звезды выходящим из лучистой зоны излучением. Так что между «реакциями» и «поверхностью» существуют еще минимум два посредника и поверхность горячая потому, что ее разогревают поднимающиеся из глубины потоки плазмы; само же ядро излучает преимущественно в гамма-диапазоне и убери с него «одеяло» внешних слоев, вряд ли бы в оптическом диапазоне оно светило так же ярко.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016
Walker писал(а):Вопрос был ЧТО является источником света, а не ПОЧЕМУ «поверхность горячая». Тем более, что до атмосферы, свечение которой мы видим, энергия добирается в два этапа: в виде э/м излучения от ядра (зона т/ядерных реакций) до конвективной зоны — через зону лучистого переноса ( для звезд солнечного класса порядка. 250 тыс. км.) со скоростью хромой улитки (1,5 км/год, о.к. 17 см/ч), далее посредством конвекции плазмы, нагревающейся в глубине звезды выходящим из лучистой зоны излучением. Так что между «реакциями» и «поверхностью» существуют еще минимум два посредника и поверхность горячая потому, что ее разогревают поднимающиеся из глубины потоки плазмы; само же ядро излучает преимущественно в гамма-диапазоне и убери с него «одеяло» внешних слоев, вряд ли бы в оптическом диапазоне оно светило так же ярко.
Намек понятен, я - тупой
Только живи, и до всего доживешь
Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016
http://mygeograph.ru/geograficheskij-diktant-voprosy/
Тут географический диктант 2016г
Тут географический диктант 2016г
Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016
ivanes писал(а):http://mygeograph.ru/geograficheskij-diktant-voprosy/
Тут географический диктант 2016г
И к чему ты это,Вовседыркин?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016
Вы про контрольные и я про них. Физра или география? Что ближе?
Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016
я тоже каюсь...ибо не сам...результат коллективного семейного творчества..hardbone писал(а): всем мега-космо-астро-респект за довольно высокие результаты, снимаю шляпу, я, как оказалось, держу в голове намного меньше информации по этой тематике
Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016
Появилось сегодня интересное критическое мнение по поводу состоявшейся контрольной.
Название грубовато-резкое, но в целом согласен с автором, у данной контрольной явный закрен в сторону формальной энциклопедичности, а не в сторону понимания сути явлений.
Просмотрел список вопросов, непосредственно про суть явления всего один вопрос, это "Почему звезды излучают свет?".
Из энциклопедичных вопросов несомненно уместны такие фундаментальные вопросы как про 1) ближайшую звезду и ближайшую галактику 2) количество планет 3) самую горячую/холодную планету 4) характер зависимости числа спутников от удаленности от Солнца (в урезанном виде) 5) возраст Солнца 6) самый распространенный элемент ,
т.е. 1 + 8 = 9 вопросов из 35
т.е. большая часть вопросов (26 из 35) либо про слишком узкоспециализированные темы, либо про слишком рядом стоящие с астрономией.
Народ конечно развлекли, но что измерили непонятно.
p.s. список вопросов
Название грубовато-резкое, но в целом согласен с автором, у данной контрольной явный закрен в сторону формальной энциклопедичности, а не в сторону понимания сути явлений.
Просмотрел список вопросов, непосредственно про суть явления всего один вопрос, это "Почему звезды излучают свет?".
Из энциклопедичных вопросов несомненно уместны такие фундаментальные вопросы как про 1) ближайшую звезду и ближайшую галактику 2) количество планет 3) самую горячую/холодную планету 4) характер зависимости числа спутников от удаленности от Солнца (в урезанном виде) 5) возраст Солнца 6) самый распространенный элемент ,
т.е. 1 + 8 = 9 вопросов из 35
т.е. большая часть вопросов (26 из 35) либо про слишком узкоспециализированные темы, либо про слишком рядом стоящие с астрономией.
Народ конечно развлекли, но что измерили непонятно.
p.s. список вопросов
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 242
- Зарегистрирован: 28 июл 2010, 23:50
Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016
hardbone писал(а):Название грубовато-резкое, но в целом согласен с автором, у данной контрольной явный закрен в сторону формальной энциклопедичности, а не в сторону понимания сути явлений.
Нормальное название. У меня первые слова при открытии этой самой контрольной были гораздо грубее. Критическому мнению 5+, составителям контрольной 3-
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Процентная ставка - от 15,9%
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Требования к заемщикам:
Возраст - от 23 до 70 лет
Стаж работы на последнем месте работы - не менее 3 месяцев
Гражданство РФ
Регистрация и фактическое проживание на территории РФ
Заполнить заявку
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