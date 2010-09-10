Всероссийская контрольная по астрономии 2016

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Walker
Пользователь RZN.info
Сообщения: 2451
Зарегистрирован: 10 сен 2010, 14:44
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Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016

Сообщение Walker » 10 окт 2016, 13:08

Дед Анатольич писал(а):
25. термоядерные реакции (горячая поверхность) – спорно, а поверхность горячая почему?
Кроме того, угаданы ответы на следующие вопросы:
7, 15, 19, 24, 28, 29, 31.
Семь баллов можно вычесть и получится не очень…

Вопрос был ЧТО является источником света, а не ПОЧЕМУ «поверхность горячая». Тем более, что до атмосферы, свечение которой мы видим, энергия добирается в два этапа: в виде э/м излучения от ядра (зона т/ядерных реакций) до конвективной зоны — через зону лучистого переноса ( для звезд солнечного класса порядка. 250 тыс. км.) со скоростью хромой улитки (1,5 км/год, о.к. 17 см/ч), далее посредством конвекции плазмы, нагревающейся в глубине звезды выходящим из лучистой зоны излучением. Так что между «реакциями» и «поверхностью» существуют еще минимум два посредника и поверхность горячая потому, что ее разогревают поднимающиеся из глубины потоки плазмы; само же ядро излучает преимущественно в гамма-диапазоне и убери с него «одеяло» внешних слоев, вряд ли бы в оптическом диапазоне оно светило так же ярко.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016

Сообщение Дед Анатольич » 10 окт 2016, 13:14

Walker писал(а):Вопрос был ЧТО является источником света, а не ПОЧЕМУ «поверхность горячая». Тем более, что до атмосферы, свечение которой мы видим, энергия добирается в два этапа: в виде э/м излучения от ядра (зона т/ядерных реакций) до конвективной зоны — через зону лучистого переноса ( для звезд солнечного класса порядка. 250 тыс. км.) со скоростью хромой улитки (1,5 км/год, о.к. 17 см/ч), далее посредством конвекции плазмы, нагревающейся в глубине звезды выходящим из лучистой зоны излучением. Так что между «реакциями» и «поверхностью» существуют еще минимум два посредника и поверхность горячая потому, что ее разогревают поднимающиеся из глубины потоки плазмы; само же ядро излучает преимущественно в гамма-диапазоне и убери с него «одеяло» внешних слоев, вряд ли бы в оптическом диапазоне оно светило так же ярко.

Намек понятен, я - тупой
Только живи, и до всего доживешь
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5732
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016

Сообщение ivanes » 10 окт 2016, 15:09

http://mygeograph.ru/geograficheskij-diktant-voprosy/
Тут географический диктант 2016г
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11141
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016

Сообщение UNCLE1911 » 11 окт 2016, 20:45

ivanes писал(а):http://mygeograph.ru/geograficheskij-diktant-voprosy/
Тут географический диктант 2016г

И к чему ты это,Вовседыркин?
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5732
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016

Сообщение ivanes » 13 окт 2016, 11:34

Вы про контрольные и я про них. Физра или география? Что ближе?
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016

Сообщение Raider » 14 окт 2016, 07:26

hardbone писал(а): всем мега-космо-астро-респект за довольно высокие результаты, снимаю шляпу, я, как оказалось, держу в голове намного меньше информации по этой тематике
я тоже каюсь...ибо не сам...результат коллективного семейного творчества..
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hardbone
Знаток RZN.info
Сообщения: 7523
Зарегистрирован: 24 мар 2011, 21:35

Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016

Сообщение hardbone » 20 окт 2016, 00:03

Появилось сегодня интересное критическое мнение по поводу состоявшейся контрольной.

Название грубовато-резкое, но в целом согласен с автором, у данной контрольной явный закрен в сторону формальной энциклопедичности, а не в сторону понимания сути явлений.

Просмотрел список вопросов, непосредственно про суть явления всего один вопрос, это "Почему звезды излучают свет?".

Из энциклопедичных вопросов несомненно уместны такие фундаментальные вопросы как про 1) ближайшую звезду и ближайшую галактику 2) количество планет 3) самую горячую/холодную планету 4) характер зависимости числа спутников от удаленности от Солнца (в урезанном виде) 5) возраст Солнца 6) самый распространенный элемент ,
т.е. 1 + 8 = 9 вопросов из 35
т.е. большая часть вопросов (26 из 35) либо про слишком узкоспециализированные темы, либо про слишком рядом стоящие с астрономией.

Народ конечно развлекли, но что измерили непонятно.

p.s. список вопросов
Любая сложная проблема имеет простое и доступное для понимания неправильное решение.
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Schreibikus
Гость RZN.info
Сообщения: 242
Зарегистрирован: 28 июл 2010, 23:50

Re: Всероссийская контрольная по астрономии 2016

Сообщение Schreibikus » 20 окт 2016, 16:47

hardbone писал(а):Название грубовато-резкое, но в целом согласен с автором, у данной контрольной явный закрен в сторону формальной энциклопедичности, а не в сторону понимания сути явлений.

Нормальное название. У меня первые слова при открытии этой самой контрольной были гораздо грубее. Критическому мнению 5+, составителям контрольной 3-
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LizaErego
Гость RZN.info
Сообщения: 12
Зарегистрирован: Сегодня, 07:41

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