Сообщение Тат » 28 минут назад

Приобрела квартиру в ЖК Костычев. Сначала только самые заманчивые предложения. А после в договоре расчетная площадь квартиры на 1 кв. м. больше, чем сумма, входящих площадей. Получилось, что оплатила лишний метр. При обмере БТИ реальная площадь оказалась еще меньше! Прописанный в договоре порядок изменения площади - просто обман дольщиков. Почти полгода судилась с ними - суд признал требования по возврату стоимости лишнего оплаченного кв. м. обоснованными, апелляция поддержала вынесенное решение, а Застройщик тем временем выводил капитал из фирмы, чтобы ничего никому не платить! Люди будьте внимательнее при подписании договоров с этим Застройщиком, а еще лучше проконсультируйтесь у юриста до подписания и не забудьте взять с собой калькулятор и пересчитать все составные расчетной площади. А даже если в конечном счете у вас окажется что-то не так, что не дай Бог никому, доказывать им свою правоту бесполезно - лишь рассмеются в ответ!Относительно качества строительно-монтажных работ в ЖК Костычев. Фасад дома красили в ноябре, весной штукатурка вместе с краской отлетела напрочь. Покрасили вновь. Посмотрим как она будет вести себя дальше. Суперотделка подъезда вовсе "не супер". Система освещения в подъезде через полгода, стала неисправной. Управляющая компания сначала ремонтировала сама, а потом, когда проблемы с освещением стали возникать почти на каждом этаже, стала писать претензию. Плитка в подъезде и на крыльце настолько скользкая, что зимой до того как положили коврики, не возможно было ходить. Про потолки и котел все сказанное поддерживаю полностью. Кладовки в цокольном этаже (о скандальных ливневках в ЖК Костычев уже наверно все слышали) за эту весну затапливались дважды!Это только самое наболевшее....