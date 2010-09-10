ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Всем привет!!! Обратила внимание на этот дом, у застройщика это будет второй дом, после ЖК Костычева!!!
Кто что скажет???-буду рада любому мнению! Жители ЖК Костычева откликнитесь!!!!
Цены на старте-очень заманчивые!!!
http://www.ск-прага.рф/zhilye-obekty/zh ... nskoy.html
Кто что скажет???-буду рада любому мнению! Жители ЖК Костычева откликнитесь!!!!
Цены на старте-очень заманчивые!!!
http://www.ск-прага.рф/zhilye-obekty/zh ... nskoy.html
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Всем доброго дня. Мой знакомый был подрядчиком на первом доме.Говорит, что качество строительства на высоте, черновая отделка очень хорошая:-стяжка идеальная, можно сразу ламинат укладывать,- стены ровные, с потолка ни чего не висит, даже лоджии оштукатурили. И отделка подъездов красивая.Пока поставлена бронь на двухкомнатную. Очень рекомендовал, говорит цена и качество очень хороши.
вот думаю кладовка нужна или нет?
вот думаю кладовка нужна или нет?
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
А само место расположения как? Сами с Московского????
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Место нравится, удалено от шума дороги, а значит спокойный сон и тишина. Нет, я из центра. Все очень просто, выбранная квартира для ребенка- понравилась цена и качество строительства. Отделка фасада и подъезда, благоустроенная территория - сыграли свою роль в нашем выборе. В центре нет такой стройки.
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Полностью согласна, монолит и отсутствие парковки сейчас на пике популярности у застройщика!!!
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Покупал квартиру в жк костычев только из-за большой парковки, застройщик обещал по парковочному месту на квартиру. А в жк прага большой парковки не будет, поэтому я бы лично не стал у них брать еще одну квартиру. Да качество конечно не плохое, стяжка, стены довольны ровные, и это всё, из минусов: очень низкие потолки не более 2,5, плохие планировки, а самое главное площадь квартиры за которую я заплатил, после обмера бти оказалась на 2 кв.м. меньше и мне не вернули деньги. Как сказали в праге 1 кв.м. уходит на проёмы и входит в стоимость квартиры, не когда раньше не встречал что бы застройщик считал общую площадь квартир вместе с проёмами. Еще могу отметить мелкие недостатки, это то что котел придется переносить, его повесели прямо под потолок и далеко от балконной стены, еще минус высоко расположенные и короткие окна на балконе, людям с невысоким ростом придется вставать на табуретку что бы выглянуть в окно. Не знаю как будет в жк прага, но судя по 3д модели дома, он очень похож на жк костычев.
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Огромное спасибо за отзыв, буду знать на что обращать внимание, мне планировки в ЖК Праге понравились, особенно двушки на две стороны, не в курсе у вас были такие, а на счет парковки Вы конечно погорячились, её оооооооочень предостаточно!!!!!!!!
http://www.ск-прага.рф/zhilye-obekty/zh ... dezdy.html
http://www.ск-прага.рф/zhilye-obekty/zh ... dezdy.html
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
ridg62 писал(а):Огромное спасибо за отзыв, буду знать на что обращать внимание, мне планировки в ЖК Праге понравились, особенно двушки на две стороны, не в курсе у вас были такие, а на счет парковки Вы конечно погорячились, её оооооооочень предостаточно!!!!!!!!
http://www.ск-прага.рф/zhilye-obekty/zh ... dezdy.html
Для 200 квартир эта парковка не о чём, если ещё учесть что сейчас у многих в семье по 2 машины,там от силы 80-90 машин уместится. А в жк костычев парковка больше и при этом квартир в 2 раза меньше.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 16 окт 2009, 18:31
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Вид на стройку из соседнего дома
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
lexx191 писал(а):ridg62 писал(а):Огромное спасибо за отзыв, буду знать на что обращать внимание, мне планировки в ЖК Праге понравились, особенно двушки на две стороны, не в курсе у вас были такие, а на счет парковки Вы конечно погорячились, её оооооооочень предостаточно!!!!!!!!
http://www.ск-прага.рф/zhilye-obekty/zh ... dezdy.html
Для 200 квартир эта парковка не о чём, если ещё учесть что сейчас у многих в семье по 2 машины,там от силы 80-90 машин уместится. А в жк костычев парковка больше и при этом квартир в 2 раза меньше.
Мне вот интересна Ваша позиция, вы предлагаете застройщикам обустраивать площадь под парковку, равною двум авто в каждой квартире? Есть дома и по 750 квартир у Единства. Всё это будет отражено в стоимости квартиры, Вы готовы за это платить? Я нет.
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Всем привет.
А мне понравились подъезд и лифты на Костычева. Говорят, что на Мервинской будет ничуть не хуже. Так что по качеству дом интересный и территория огромная.
А мне понравились подъезд и лифты на Костычева. Говорят, что на Мервинской будет ничуть не хуже. Так что по качеству дом интересный и территория огромная.
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Сегодня была в офисе, потолки поднялись на 20 см, так что теперь высота 2,7м, -это скорее приведет к росту цены, так что кто рассматривал этот объект не затягивайте , он хорошеет прям на глазах
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Здравствуйте, кто-нибудь знает информацию об этом застройщике? И его объекте на мервинской 20?
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
у них сайт, ссылка вначале форума, строят 2 дом с нуля, а до этого шли как подрядная организация, утепление домов, разводка труб и т.д. На их сайте все подробненько.
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Если здесь есть представители застройщика, скажите пожалуйста на фото стройки, какая секция строится？с какого подьезда началась стройка？-очень интересно наблюдать за ходом строительства, продолжайте в том же темпе :-）
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Приобрела квартиру в ЖК Костычев. Сначала только самые заманчивые предложения. А после в договоре расчетная площадь квартиры на 1 кв. м. больше, чем сумма, входящих площадей. Получилось, что оплатила лишний метр. При обмере БТИ реальная площадь оказалась еще меньше! Прописанный в договоре порядок изменения площади - просто обман дольщиков. Почти полгода судилась с ними - суд признал требования по возврату стоимости лишнего оплаченного кв. м. обоснованными, апелляция поддержала вынесенное решение, а Застройщик тем временем выводил капитал из фирмы, чтобы ничего никому не платить! Люди будьте внимательнее при подписании договоров с этим Застройщиком, а еще лучше проконсультируйтесь у юриста до подписания и не забудьте взять с собой калькулятор и пересчитать все составные расчетной площади. А даже если в конечном счете у вас окажется что-то не так, что не дай Бог никому, доказывать им свою правоту бесполезно - лишь рассмеются в ответ!Относительно качества строительно-монтажных работ в ЖК Костычев. Фасад дома красили в ноябре, весной штукатурка вместе с краской отлетела напрочь. Покрасили вновь. Посмотрим как она будет вести себя дальше. Суперотделка подъезда вовсе "не супер". Система освещения в подъезде через полгода, стала неисправной. Управляющая компания сначала ремонтировала сама, а потом, когда проблемы с освещением стали возникать почти на каждом этаже, стала писать претензию. Плитка в подъезде и на крыльце настолько скользкая, что зимой до того как положили коврики, не возможно было ходить. Про потолки и котел все сказанное поддерживаю полностью. Кладовки в цокольном этаже (о скандальных ливневках в ЖК Костычев уже наверно все слышали) за эту весну затапливались дважды!Это только самое наболевшее....
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Дом растет прям на глазах, планировка и материал дома вне конкуренции, даже обидно, что люди сравнивают этот дом с известными застройщиками монолита. Я надеюсь, что ребята учтут все недостатки сданного дома и выйдут на новый уровень. Русский человек всегда будет не доволен, все познается в сравнении,а если учесть, что ветка комментариев не растет, значит большинство довольны ЖК и застройщиком, а неадекват есть в любой группе. Дом крутой, многим на него ровняться, жду с огромным нетерпением его сдачи и желаю дальнейшего развития и интересных качественных проектов для людей. .
19 сообщений • Страница 1 из 1
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