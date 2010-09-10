ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
А как с движением дела по утрам там? Интересует направление на Строители. Может, кто расскажет? Пока только это отпугивает от покупки квартиры в данном доме.
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Покупают квартиры там?
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