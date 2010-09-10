ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Максим Че
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 15:43

Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20

Сообщение Максим Че » 25 мар 2018, 13:01

А как с движением дела по утрам там? Интересует направление на Строители. Может, кто расскажет? Пока только это отпугивает от покупки квартиры в данном доме.
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Максим Че
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 15:43

Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20

Сообщение Максим Че » 04 апр 2018, 19:45

Покупают квартиры там?
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ridg62
Гость RZN.info
Сообщения: 77
Зарегистрирован: 21 янв 2015, 09:21

Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20

Сообщение ridg62 » 05 апр 2018, 17:16

я покупала на начале застройки, правда не себе, а с целью размещения денег и дальнейшей перепродажи, поэтому отслеживаю продажи регулярно. И если Вы присмотритесь, какие планировки остались в наличие и в каком количестве, то вопрос отпадет сам.
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Максим Че
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 15:43

Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20

Сообщение Максим Че » Сегодня, 08:09

Просто обычно что-то пишут на форуме. А здесь тишина!)))))))))
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