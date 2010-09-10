Сообщение ridg62 » 05 апр 2018, 17:16

я покупала на начале застройки, правда не себе, а с целью размещения денег и дальнейшей перепродажи, поэтому отслеживаю продажи регулярно. И если Вы присмотритесь, какие планировки остались в наличие и в каком количестве, то вопрос отпадет сам.