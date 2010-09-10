ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
А как с движением дела по утрам там? Интересует направление на Строители. Может, кто расскажет? Пока только это отпугивает от покупки квартиры в данном доме.
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Покупают квартиры там?
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
я покупала на начале застройки, правда не себе, а с целью размещения денег и дальнейшей перепродажи, поэтому отслеживаю продажи регулярно. И если Вы присмотритесь, какие планировки остались в наличие и в каком количестве, то вопрос отпадет сам.
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Просто обычно что-то пишут на форуме. А здесь тишина!)))))))))
Re: ЖК Прага, ул. Мервинская, д.20
Актианая переписка начнется, когда люди ключи получают, и начинается у кого лампочка не горит, у кого уборщица не чисто моет и т.д. Чем больше косяков, тем больше ветка.А сейчас, затишье перед бурей, все в ожидании сдачи и предвкушении. Тем более камеры висят, так что можно смотреть, не вставая с дивана.По ежемесячному фотоотчету видно, что в среднем этаж в месяц возводят. Думаю все с огромным нетерпениеи ждут отделку внешнего фасада дома и придомовой территории.
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