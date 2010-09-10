Сообщение ridg62 » 18 апр 2018, 20:34

Актианая переписка начнется, когда люди ключи получают, и начинается у кого лампочка не горит, у кого уборщица не чисто моет и т.д. Чем больше косяков, тем больше ветка.А сейчас, затишье перед бурей, все в ожидании сдачи и предвкушении. Тем более камеры висят, так что можно смотреть, не вставая с дивана.По ежемесячному фотоотчету видно, что в среднем этаж в месяц возводят. Думаю все с огромным нетерпениеи ждут отделку внешнего фасада дома и придомовой территории.