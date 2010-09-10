Дом на Окском (СК Фаворит)
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Дом на Окском (СК Фаворит)
Доброго всем вечера! Хотелось бы обсудить дом на Окском от СК Фаворит, там сейчас старт продаж, скидки. Присмотрела там 2-ку, но как-то боязно, всё на стадии котлована. Хотя на Забайкальской дом они построили оч быстро, прямо на глазах. Может кто-то тоже присматривается, давайте обсудим, интересно любое мнение, особенно негативное.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 16:15
Re: Дом на Окском (СК Фаворит)
Доброго времени суток! Наблюдаю за строительством домов этой компанией где-то полгода, активно строятся они в Туле, в Рязани строят 2 дома. Положительных отзывов есть чуть чуть, но если честно попахивает заказухой. Хочу приобрести у них квартиру, но смущает что ни одного дома ими ещё не достроено и не сдано. Отрицательных отзывов в инете нет, может не там искала. Тоже хочется побольше информации об этой компании!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 13 окт 2016, 16:15
Re: Дом на Окском (СК Фаворит)
Поднимем темку))) ну неужели на форуме нет счастливых обладателей квартир у этого застройщика?(((( может кто владеет информацией, в шаге нахожусь от покупки квартиры у СК Фаворит)))
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