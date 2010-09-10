Сообщение Добрая фея » 13 окт 2016, 16:41

Доброго времени суток! Наблюдаю за строительством домов этой компанией где-то полгода, активно строятся они в Туле, в Рязани строят 2 дома. Положительных отзывов есть чуть чуть, но если честно попахивает заказухой. Хочу приобрести у них квартиру, но смущает что ни одного дома ими ещё не достроено и не сдано. Отрицательных отзывов в инете нет, может не там искала. Тоже хочется побольше информации об этой компании!