Дом на Окском (СК Фаворит)

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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qwerty62
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 20:51

Дом на Окском (СК Фаворит)

Сообщение qwerty62 » 12 окт 2016, 21:05

Доброго всем вечера! Хотелось бы обсудить дом на Окском от СК Фаворит, там сейчас старт продаж, скидки. Присмотрела там 2-ку, но как-то боязно, всё на стадии котлована. Хотя на Забайкальской дом они построили оч быстро, прямо на глазах. Может кто-то тоже присматривается, давайте обсудим, интересно любое мнение, особенно негативное.
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Добрая фея
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 16:15

Re: Дом на Окском (СК Фаворит)

Сообщение Добрая фея » 13 окт 2016, 16:41

Доброго времени суток! Наблюдаю за строительством домов этой компанией где-то полгода, активно строятся они в Туле, в Рязани строят 2 дома. Положительных отзывов есть чуть чуть, но если честно попахивает заказухой. Хочу приобрести у них квартиру, но смущает что ни одного дома ими ещё не достроено и не сдано. Отрицательных отзывов в инете нет, может не там искала. Тоже хочется побольше информации об этой компании!
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Добрая фея
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 13 окт 2016, 16:15

Re: Дом на Окском (СК Фаворит)

Сообщение Добрая фея » 03 фев 2017, 23:04

Поднимем темку))) ну неужели на форуме нет счастливых обладателей квартир у этого застройщика?(((( может кто владеет информацией, в шаге нахожусь от покупки квартиры у СК Фаворит)))
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Leonora
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 38 минут назад

Re: Дом на Окском (СК Фаворит)

Сообщение Leonora » 30 минут назад

Здравствуйте,в Туле эта компания также ведет активную стройку.Цены одни из самых дешевых.Очень привлекательные. Отзывов почти нет и очень страшно преобретать там жилье.И вот сегодня знающий человек сказал, что пока не нужно там покупать,так как активность стройки падает.Подождем весны
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