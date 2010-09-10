Любителям стратегий древнего мира
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Re: Любителям стратегий древнего мира
Обожаю стратегии. Может кто сайтик какой подскажет?) Давно хотел найти
Re: Любителям стратегий древнего мира
crew222 писал(а):Обожаю стратегии. Может кто сайтик какой подскажет?) Давно хотел найти
Думаю, вам подойдет этот http://cybergame.tv/promo/. Я сам являюсь большим любителем стратегий, прошел их кучу, играл от казаков до ВОВ, они, конечно, абсолютно разные, но я был в восторге от обоих. На этом же сайте есть куча видео и статей о различных играх, и о стратегиях там информации немало, так что зайдите посмотрите, не пожалеете.
Re: Любителям стратегий древнего мира
Мне "Казаки" больше всего по душе)
Хоть и не совсем "древний" мир...
Хоть и не совсем "древний" мир...
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