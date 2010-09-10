Любителям стратегий древнего мира

Освещение киберспорта в Рязани. Информация по турнирам и соревнованиям.

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crew222
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 окт 2016, 18:38

Re: Любителям стратегий древнего мира

Сообщение crew222 » 23 окт 2016, 18:40

Обожаю стратегии. Может кто сайтик какой подскажет?) Давно хотел найти
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Oleg1987
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 23 окт 2016, 18:24

Re: Любителям стратегий древнего мира

Сообщение Oleg1987 » 23 окт 2016, 18:44

crew222 писал(а):Обожаю стратегии. Может кто сайтик какой подскажет?) Давно хотел найти

Думаю, вам подойдет этот http://cybergame.tv/promo/. Я сам являюсь большим любителем стратегий, прошел их кучу, играл от казаков до ВОВ, они, конечно, абсолютно разные, но я был в восторге от обоих. На этом же сайте есть куча видео и статей о различных играх, и о стратегиях там информации немало, так что зайдите посмотрите, не пожалеете.
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koshubsky
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 28 июн 2019, 20:32

Re: Любителям стратегий древнего мира

Сообщение koshubsky » 02 июл 2019, 00:15

Мне "Казаки" больше всего по душе)
Хоть и не совсем "древний" мир...
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LarisaKrylova
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 20 май 2016, 12:19
Откуда: Рязань

Re: Любителям стратегий древнего мира

Сообщение LarisaKrylova » Вчера, 21:35

Наверное, на силу стратегии тематика не очень-то и влияет)
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