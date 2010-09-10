Сообщение Сталкер » 24 минуты назад

Анютик писал(а): Добрый день! Хочу попросить помощи. Не знаю уже куда обращаться. Отнимается вся спина. Болевые ощущения в поясницы. Прошла всех врачей. Никто не может толком ничего сказать. Все анализы в норме. УЗИ почек тоже ничего не показали. Готова уже к черту идти, но, чтоб помогли.

Может кто посоветует специалиста, может у кого-нибудь подобное было?

Хочется рассказать об одном замечательном враче-неврологе Ольге Дмитриевне Трофимовой из города Спас-Клепики Рязанской области. Она много раз спасала меня своими замечательными иголками. И это при трех грыжах (одна поясничная и две в шее) и межреберной невралгии. Да к тому же у меня приусадебное хозяйство, многочасовое ежедневное сидение перед компьютером, обслуживание детей и мужа. Теперь хожу к ней на прием раза два в год. Происходит это каждый раз, когда спина моя оказывается не в состоянии справляться с нагрузками.Первый случай, когда я узнала об Ольге Дмитриевне, был особенным. Мне пришлось очень долго держать своих сыночков на коленях, каждого на «своей» коленке, так они и уснули. Тогда им было по 4 года. Это было 5 лет назад. Наутро я не смогла встать и даже повернуться на бок. Традиционное лечение не дало заметных результатов. Эта ситуация продолжалась целую неделю, пока я, наконец, не нашла сильное обезболивающее. Но, несмотря на непрерывные инъекции, спина продолжала оставаться «деревянной» и передвигалась я еле-еле. Подступило отчаяние. Ведь детки маленькие, а я – почти инвалид: не согнуться, не повернуться. Уже и об операции, которую мне предлагали в свое время, стали мысли одолевать. Но операция, в моём случае, устраняя критическую ситуацию, наверняка превратила бы меня в пожизненного инвалида. И вот тут-то я узнала об Ольге Дмитриевне. И сразу же отправилась к ней. Кое-как дотащилась до кабинета, где она принимает. И случилось чудо: она поставила меня на ноги с помощью внутритканевой электростимуляции по методу профессора Герасимова. Прошла ужасная боль в спине, спина стала гибкой, такой же, какой она была до указанных выше событий. Как сейчас помню: я вышла из кабинета, стою на детской площадке около администрации и чувство, что снова продолжается жизнь…Вот уже 5 лет я – постоянный пациент Ольги Дмитриевны. И она продолжает спасать не только меня, но и других клепиковцев. Знают о ней и за пределами нашего города. Я счастлива, что именно у нас есть такой грамотный врач, который всегда в курсе всех новинок и конференций, и который всегда даст правильный совет, всегда поделится своими знаниями, добротой и, главное, подарит людям здоровье или, по крайней мере, возможность жить относительно полноценно.благодарный клиентP.S.недавно у Ольги Дмитревны появился сайт - Живи без боли, там описан этот, уникальный для Рязанской области, метод внутритканевой электростимуляции