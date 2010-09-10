Нетрадиционная медицина.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Анютик
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:07

Нетрадиционная медицина.

Сообщение Анютик » 16 окт 2016, 16:26

Добрый день! Хочу попросить помощи. Не знаю уже куда обращаться. Отнимается вся спина. Болевые ощущения в поясницы. Прошла всех врачей. Никто не может толком ничего сказать. Все анализы в норме. УЗИ почек тоже ничего не показали. Готова уже к черту идти, но, чтоб помогли.
Может кто посоветует специалиста, может у кого-нибудь подобное было?
Вернуться к началу
Демон
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:22

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Демон » 17 окт 2016, 07:14

Доброе утро. Могу порекомендовать один центр Центр Резонанс. Там лечат методом Рейки и Биолокация. лечение происходит через ваше биополе. У меня голова болела месяца три. Точный диагноз ни кто поставить не мог. А там отсканировали весь организм и за четыре сеанса и голова прошла, еще что то с почками нашли. Так что испытал сам на себе. Если заинтересовало, то могу визитку поискать, и адрес с телефоном скинуть. У них еще экстрасенс есть, так что можете и про себя за одно узнать))))
Вернуться к началу
Анютик
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:07

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Анютик » 17 окт 2016, 09:23

Можно попробовать. Если Вас не затруднит, поищите контакты Центра. Спасибо.
Вернуться к началу
Демон
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:22

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Демон » 17 окт 2016, 11:09

Добрый день. Адрес Центра. Центр Резонанс. Рязань, ул Пушкина д.14 к 1. Цокольный этаж. Тел 8 960 566 89 55. Удачи
Вернуться к началу
Анютик
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:07

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Анютик » 17 окт 2016, 14:57

Спасибо большое!Попробую обратиться.
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение listen10 » 26 ноя 2016, 08:39

митиор писал(а):А я бы лучше .... может песок так дает на организм или камни.

Иди в школу и научись формировать предложения, потом уже будешь спамить.
Вернуться к началу
Pushok
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 21:09

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Pushok » 28 ноя 2016, 13:04

попробуйте к мануальному терапевту обратиться. Массажи очень хорошо помогают. Найти можно такого человека на ПРОФИ РУ
Вернуться к началу
Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Gholbirisa » 29 ноя 2016, 13:19

Вам нужно мрт позвоночника сделать а потом уже к специалисту.
Вернуться к началу
pasha2021
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 23:14

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение pasha2021 » 07 дек 2016, 23:20

А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804
Вернуться к началу
pasha2021
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 23:14

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение pasha2021 » 08 дек 2016, 22:13

Предварительно врач проводит свою диагностику. Так же вы сдаете на месте все нужные анализы.
Вернуться к началу
listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 444
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение listen10 » 09 дек 2016, 10:32

https://m.vk.com/club50259439
Вернуться к началу
Аватара пользователя
narnil
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 09:57

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение narnil » 14 дек 2016, 23:46

Лучше обследоваться традиционно. Сдать анализы на гормоны. Хочу написать про надпочечники. В силу того что, как правило, симптомы онкологии надпочечников проявляются только на запущенных стадиях, полезно знать некоторые побочные симптомы http://spina.info/bolezni-spiny/101-opu ... shhin.html для профилактики.
Вернуться к началу
lardex
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 13:33

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение lardex » 17 дек 2016, 13:34

всем привет
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Мия
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:36

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Мия » 19 дек 2016, 00:25

Я один раз испытала на себе мне не понравилась
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
Вернуться к началу
Аватара пользователя
Сталкер
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 31 дек 2016, 14:43

Иголки по методу профессора Герасимова (ВТЭС)

Сообщение Сталкер » 24 минуты назад

Анютик писал(а):Добрый день! Хочу попросить помощи. Не знаю уже куда обращаться. Отнимается вся спина. Болевые ощущения в поясницы. Прошла всех врачей. Никто не может толком ничего сказать. Все анализы в норме. УЗИ почек тоже ничего не показали. Готова уже к черту идти, но, чтоб помогли.
Может кто посоветует специалиста, может у кого-нибудь подобное было?



Хочется рассказать об одном замечательном враче-неврологе Ольге Дмитриевне Трофимовой из города Спас-Клепики Рязанской области. Она много раз спасала меня своими замечательными иголками. И это при трех грыжах (одна поясничная и две в шее) и межреберной невралгии. Да к тому же у меня приусадебное хозяйство, многочасовое ежедневное сидение перед компьютером, обслуживание детей и мужа. Теперь хожу к ней на прием раза два в год. Происходит это каждый раз, когда спина моя оказывается не в состоянии справляться с нагрузками.

Первый случай, когда я узнала об Ольге Дмитриевне, был особенным. Мне пришлось очень долго держать своих сыночков на коленях, каждого на «своей» коленке, так они и уснули. Тогда им было по 4 года. Это было 5 лет назад. Наутро я не смогла встать и даже повернуться на бок. Традиционное лечение не дало заметных результатов. Эта ситуация продолжалась целую неделю, пока я, наконец, не нашла сильное обезболивающее. Но, несмотря на непрерывные инъекции, спина продолжала оставаться «деревянной» и передвигалась я еле-еле. Подступило отчаяние. Ведь детки маленькие, а я – почти инвалид: не согнуться, не повернуться. Уже и об операции, которую мне предлагали в свое время, стали мысли одолевать. Но операция, в моём случае, устраняя критическую ситуацию, наверняка превратила бы меня в пожизненного инвалида. И вот тут-то я узнала об Ольге Дмитриевне. И сразу же отправилась к ней. Кое-как дотащилась до кабинета, где она принимает. И случилось чудо: она поставила меня на ноги с помощью внутритканевой электростимуляции по методу профессора Герасимова. Прошла ужасная боль в спине, спина стала гибкой, такой же, какой она была до указанных выше событий. Как сейчас помню: я вышла из кабинета, стою на детской площадке около администрации и чувство, что снова продолжается жизнь…

Вот уже 5 лет я – постоянный пациент Ольги Дмитриевны. И она продолжает спасать не только меня, но и других клепиковцев. Знают о ней и за пределами нашего города. Я счастлива, что именно у нас есть такой грамотный врач, который всегда в курсе всех новинок и конференций, и который всегда даст правильный совет, всегда поделится своими знаниями, добротой и, главное, подарит людям здоровье или, по крайней мере, возможность жить относительно полноценно.


благодарный клиент
P.S.
недавно у Ольги Дмитревны появился сайт - Живи без боли, там описан этот, уникальный для Рязанской области, метод внутритканевой электростимуляции
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 4 гостя