Нетрадиционная медицина.

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

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Анютик
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:07

Нетрадиционная медицина.

Сообщение Анютик » 16 окт 2016, 16:26

Добрый день! Хочу попросить помощи. Не знаю уже куда обращаться. Отнимается вся спина. Болевые ощущения в поясницы. Прошла всех врачей. Никто не может толком ничего сказать. Все анализы в норме. УЗИ почек тоже ничего не показали. Готова уже к черту идти, но, чтоб помогли.
Может кто посоветует специалиста, может у кого-нибудь подобное было?
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Демон
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:22

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Демон » 17 окт 2016, 07:14

Доброе утро. Могу порекомендовать один центр Центр Резонанс. Там лечат методом Рейки и Биолокация. лечение происходит через ваше биополе. У меня голова болела месяца три. Точный диагноз ни кто поставить не мог. А там отсканировали весь организм и за четыре сеанса и голова прошла, еще что то с почками нашли. Так что испытал сам на себе. Если заинтересовало, то могу визитку поискать, и адрес с телефоном скинуть. У них еще экстрасенс есть, так что можете и про себя за одно узнать))))
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Анютик
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:07

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Анютик » 17 окт 2016, 09:23

Можно попробовать. Если Вас не затруднит, поищите контакты Центра. Спасибо.
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Демон
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:22

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Демон » 17 окт 2016, 11:09

Добрый день. Адрес Центра. Центр Резонанс. Рязань, ул Пушкина д.14 к 1. Цокольный этаж. Тел 8 960 566 89 55. Удачи
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Анютик
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:07

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Анютик » 17 окт 2016, 14:57

Спасибо большое!Попробую обратиться.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение listen10 » 26 ноя 2016, 08:39

митиор писал(а):А я бы лучше .... может песок так дает на организм или камни.

Иди в школу и научись формировать предложения, потом уже будешь спамить.
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Pushok
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 ноя 2016, 21:09

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Pushok » 28 ноя 2016, 13:04

попробуйте к мануальному терапевту обратиться. Массажи очень хорошо помогают. Найти можно такого человека на ПРОФИ РУ
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Gholbirisa
Гость RZN.info
Сообщения: 33
Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Gholbirisa » 29 ноя 2016, 13:19

Вам нужно мрт позвоночника сделать а потом уже к специалисту.
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pasha2021
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 23:14

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение pasha2021 » 07 дек 2016, 23:20

А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804
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pasha2021
Гость RZN.info
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 07 дек 2016, 23:14

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение pasha2021 » 08 дек 2016, 22:13

Предварительно врач проводит свою диагностику. Так же вы сдаете на месте все нужные анализы.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение listen10 » 09 дек 2016, 10:32

https://m.vk.com/club50259439
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narnil
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 19 июн 2015, 09:57

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение narnil » 14 дек 2016, 23:46

Лучше обследоваться традиционно. Сдать анализы на гормоны. Хочу написать про надпочечники. В силу того что, как правило, симптомы онкологии надпочечников проявляются только на запущенных стадиях, полезно знать некоторые побочные симптомы http://spina.info/bolezni-spiny/101-opu ... shhin.html для профилактики.
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lardex
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 дек 2016, 13:33

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение lardex » 17 дек 2016, 13:34

всем привет
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Мия
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 05 дек 2016, 14:36

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Мия » 19 дек 2016, 00:25

Я один раз испытала на себе мне не понравилась
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
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Арина_Н
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 сен 2016, 16:37

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение Арина_Н » 23 фев 2017, 06:06

narnil писал(а):Лучше обследоваться традиционно.

Согласна. Я все-таки больше доверяю традиционным методам. Хотя, если что-то безобидное, то можно и травками побаловаться. Но вот девушка знакомая лечилась травками от бесплодия, так и не помогло ничего. Потом поехала в Москву, уже к традиционному врачу, которого ей посоветовали. Он ее направил в "мы и дети" мрт малого таза делать, вот сюда http://mrt03.ru/mrt-malogo-taza/28-mrt-organov-malogo-taza-u-zhenshchin-moskva.html Оказалось, что в матке есть какието аномалии, которые мешали забеременеть. Пришлось операцию делать. А травки бы точно не помогли.
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maksim1961
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: Сегодня, 14:59
Откуда: Никарагуа.
Контактная информация:
Контактная информация пользователя maksim1961

Re: Нетрадиционная медицина.

Сообщение maksim1961 » Сегодня, 15:44

Арина_Н писал(а):
narnil писал(а):Лучше обследоваться традиционно.

Согласна. Я все-таки больше доверяю традиционным методам.


Ну и как, операция помогла?
Ещё ни одна болезнь в мире не была вылечена с помощью таблетки!
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