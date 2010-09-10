Нетрадиционная медицина.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Нетрадиционная медицина.
Добрый день! Хочу попросить помощи. Не знаю уже куда обращаться. Отнимается вся спина. Болевые ощущения в поясницы. Прошла всех врачей. Никто не может толком ничего сказать. Все анализы в норме. УЗИ почек тоже ничего не показали. Готова уже к черту идти, но, чтоб помогли.
Может кто посоветует специалиста, может у кого-нибудь подобное было?
Может кто посоветует специалиста, может у кого-нибудь подобное было?
Re: Нетрадиционная медицина.
Доброе утро. Могу порекомендовать один центр Центр Резонанс. Там лечат методом Рейки и Биолокация. лечение происходит через ваше биополе. У меня голова болела месяца три. Точный диагноз ни кто поставить не мог. А там отсканировали весь организм и за четыре сеанса и голова прошла, еще что то с почками нашли. Так что испытал сам на себе. Если заинтересовало, то могу визитку поискать, и адрес с телефоном скинуть. У них еще экстрасенс есть, так что можете и про себя за одно узнать))))
Re: Нетрадиционная медицина.
Можно попробовать. Если Вас не затруднит, поищите контакты Центра. Спасибо.
Re: Нетрадиционная медицина.
Добрый день. Адрес Центра. Центр Резонанс. Рязань, ул Пушкина д.14 к 1. Цокольный этаж. Тел 8 960 566 89 55. Удачи
Re: Нетрадиционная медицина.
Спасибо большое!Попробую обратиться.
Re: Нетрадиционная медицина.
митиор писал(а):А я бы лучше .... может песок так дает на организм или камни.
Иди в школу и научись формировать предложения, потом уже будешь спамить.
Re: Нетрадиционная медицина.
попробуйте к мануальному терапевту обратиться. Массажи очень хорошо помогают. Найти можно такого человека на ПРОФИ РУ
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Нетрадиционная медицина.
Вам нужно мрт позвоночника сделать а потом уже к специалисту.
Re: Нетрадиционная медицина.
А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804
Re: Нетрадиционная медицина.
Предварительно врач проводит свою диагностику. Так же вы сдаете на месте все нужные анализы.
Re: Нетрадиционная медицина.
Лучше обследоваться традиционно. Сдать анализы на гормоны. Хочу написать про надпочечники. В силу того что, как правило, симптомы онкологии надпочечников проявляются только на запущенных стадиях, полезно знать некоторые побочные симптомы http://spina.info/bolezni-spiny/101-opu ... shhin.html для профилактики.
Re: Нетрадиционная медицина.
всем привет
Re: Нетрадиционная медицина.
Я один раз испытала на себе мне не понравилась
Улыбка действует на трудности так же, как солнце на тучи — разгоняет их.
Re: Нетрадиционная медицина.
narnil писал(а):Лучше обследоваться традиционно.
Согласна. Я все-таки больше доверяю традиционным методам. Хотя, если что-то безобидное, то можно и травками побаловаться. Но вот девушка знакомая лечилась травками от бесплодия, так и не помогло ничего. Потом поехала в Москву, уже к традиционному врачу, которого ей посоветовали. Он ее направил в "мы и дети" мрт малого таза делать, вот сюда http://mrt03.ru/mrt-malogo-taza/28-mrt-organov-malogo-taza-u-zhenshchin-moskva.html Оказалось, что в матке есть какието аномалии, которые мешали забеременеть. Пришлось операцию делать. А травки бы точно не помогли.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: Вчера, 14:59
- Откуда: Никарагуа.
- Контактная информация:
Re: Нетрадиционная медицина.
Арина_Н писал(а):narnil писал(а):Лучше обследоваться традиционно.
Согласна. Я все-таки больше доверяю традиционным методам.
Ну и как, операция помогла?
Ещё ни одна болезнь в мире не была вылечена с помощью таблетки!
Re: Нетрадиционная медицина.
maksim1961 писал(а):Арина_Н писал(а):narnil писал(а):Лучше обследоваться традиционно.
Согласна. Я все-таки больше доверяю традиционным методам.
Ну и как, операция помогла?
Думаю да, так как она на четвертом месяце сейчас.
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