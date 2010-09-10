Сообщение Малинка90 » 31 минуту назад

Вот тут http://www.onclinic.ru/vosstanovitelnoe_lechenie/girudoterapiya написано, что используются только стерильные медицинские пиявки, выращенные на биофабриках. Их наверное потом выбрасывают( раньше даже как-то не задумывалась, а вы спросили - и мне их что-то жалко стало.