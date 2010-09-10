Нетрадиционная медицина.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Нетрадиционная медицина.
Добрый день! Хочу попросить помощи. Не знаю уже куда обращаться. Отнимается вся спина. Болевые ощущения в поясницы. Прошла всех врачей. Никто не может толком ничего сказать. Все анализы в норме. УЗИ почек тоже ничего не показали. Готова уже к черту идти, но, чтоб помогли.
Может кто посоветует специалиста, может у кого-нибудь подобное было?
Может кто посоветует специалиста, может у кого-нибудь подобное было?
Re: Нетрадиционная медицина.
Доброе утро. Могу порекомендовать один центр Центр Резонанс. Там лечат методом Рейки и Биолокация. лечение происходит через ваше биополе. У меня голова болела месяца три. Точный диагноз ни кто поставить не мог. А там отсканировали весь организм и за четыре сеанса и голова прошла, еще что то с почками нашли. Так что испытал сам на себе. Если заинтересовало, то могу визитку поискать, и адрес с телефоном скинуть. У них еще экстрасенс есть, так что можете и про себя за одно узнать))))
Re: Нетрадиционная медицина.
Можно попробовать. Если Вас не затруднит, поищите контакты Центра. Спасибо.
Re: Нетрадиционная медицина.
Добрый день. Адрес Центра. Центр Резонанс. Рязань, ул Пушкина д.14 к 1. Цокольный этаж. Тел 8 960 566 89 55. Удачи
Re: Нетрадиционная медицина.
Спасибо большое!Попробую обратиться.
Re: Нетрадиционная медицина.
митиор писал(а):А я бы лучше .... может песок так дает на организм или камни.
Иди в школу и научись формировать предложения, потом уже будешь спамить.
Re: Нетрадиционная медицина.
попробуйте к мануальному терапевту обратиться. Массажи очень хорошо помогают. Найти можно такого человека на ПРОФИ РУ
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 33
- Зарегистрирован: 24 мар 2016, 23:05
Re: Нетрадиционная медицина.
Вам нужно мрт позвоночника сделать а потом уже к специалисту.
Re: Нетрадиционная медицина.
А я прошел курс лечения в клинике "Атлас профилакс" они находятся в Санкт-Петербурге. К ним надо Записываться заранее и они выезжают в ваш город со специальным оборудованием. Очень хорошая у них методика лечения спины. Вот номер представителя в городе Рязань 89537418804
Re: Нетрадиционная медицина.
Предварительно врач проводит свою диагностику. Так же вы сдаете на месте все нужные анализы.
Re: Нетрадиционная медицина.
Лучше обследоваться традиционно. Сдать анализы на гормоны. Хочу написать про надпочечники. В силу того что, как правило, симптомы онкологии надпочечников проявляются только на запущенных стадиях, полезно знать некоторые побочные симптомы http://spina.info/bolezni-spiny/101-opu ... shhin.html для профилактики.
Re: Нетрадиционная медицина.
всем привет
Re: Нетрадиционная медицина.
narnil писал(а):Лучше обследоваться традиционно.
Согласна. Я все-таки больше доверяю традиционным методам. Хотя, если что-то безобидное, то можно и травками побаловаться. Но вот девушка знакомая лечилась травками от бесплодия, так и не помогло ничего. Потом поехала в Москву, уже к традиционному врачу, которого ей посоветовали. Он ее направил в "мы и дети" мрт малого таза делать, вот сюда http://mrt03.ru/mrt-malogo-taza/28-mrt-organov-malogo-taza-u-zhenshchin-moskva.html Оказалось, что в матке есть какието аномалии, которые мешали забеременеть. Пришлось операцию делать. А травки бы точно не помогли.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 25 фев 2017, 14:59
- Откуда: Никарагуа.
- Контактная информация:
Re: Нетрадиционная медицина.
Арина_Н писал(а):narnil писал(а):Лучше обследоваться традиционно.
Согласна. Я все-таки больше доверяю традиционным методам.
Ну и как, операция помогла?
Ещё ни одна болезнь в мире не была вылечена с помощью таблетки!
Re: Нетрадиционная медицина.
maksim1961 писал(а):Арина_Н писал(а):narnil писал(а):Лучше обследоваться традиционно.
Согласна. Я все-таки больше доверяю традиционным методам.
Ну и как, операция помогла?
Думаю да, так как она на четвертом месяце сейчас.
Re: Нетрадиционная медицина.
Я в нетрадиционную терапию не верила, но после того, как попробовала гирудотерапию при гинекологических проблемах - сразу кардинально поменяла свое мнение)
Re: Нетрадиционная медицина.
Однажды поселили в палату с другим мужиком. Он собирал крапиву,делал отвар и принимал. жаловался на то,что его не лечат. После разговора с лечащим врачом мне приписали массу таблеток. Я решил делиться с соседом. Он воспрял духом. "начали лечить"- сказал он.
Через три дня должен быть профессорский обход. Пришлось признаться врачу о лечении соседа.
"Ему ничем мы уже помочь не можем,онкология".
Ему врач приписал какие -то витамины.Сосед вновь начал разговор о лечении. Сосед уже не раскисал. вызвали родственников и его они забрали домой. Нетрадиционная медицина ему помогла. Позже узнал,что через месяц он умер.
Через три дня должен быть профессорский обход. Пришлось признаться врачу о лечении соседа.
"Ему ничем мы уже помочь не можем,онкология".
Ему врач приписал какие -то витамины.Сосед вновь начал разговор о лечении. Сосед уже не раскисал. вызвали родственников и его они забрали домой. Нетрадиционная медицина ему помогла. Позже узнал,что через месяц он умер.
Re: Нетрадиционная медицина.
Малинка, а как вы решились на пиявок? И это больно? И они ... эээ одноразовые? Я понимаю, что очень много вопросов, просто слышала очень много положительного, но ощущениями никто почему-то не делился.
Re: Нетрадиционная медицина.
Хотела поговорить о лечении простуды у детей народными методами. Насморк и вообще простуда- это вечная проблема каждого родителя и его малыша. Разговаривали неоднократно с врачами по этому поводу. Вот что я узнала. Каждый врач говорит и настаивает на том, что у малышей имунитет слабый и пичкать их лекарствами с раннего возраста очень не хорошо. Поэтому многие врачи говорят о лечении простуды у детей, в том числе и насморка например народными средствами. Моя подружка посоветовала мне один ресурс почитать по этому поводу https://protiv-grippa.com/lechenie-pros ... redstvami/ Можете обратится к нему. С личного опыта могу сказать, что с самого детства меня мама всегда лечила народными средствами больше, чем фармакологией. Болела, и болею я сейчас очень редко. Что думаете по этому поводу, уважаемые?
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