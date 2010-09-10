Нетрадиционная медицина.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Нетрадиционная медицина.
Прошу прощения! Кто лечился у доктора Епифанова в знаменитом "скафандре "? Может кто-либо в курсе ? Прошу помочь
найти контактные данные (желательно эл. почту) лечащихся в настоящее время или тех, кто уже прошёл лечение. Очень
интересен результат, потому что у меня подобный "скафандр" на стадии завершения. И ещё: возможно,что кто-то из вас
может помочь узнать эл. почту доктора Епифанова? Насколько я помню, Епифанов принимал в 10-й больнице Рязани по улице Марвинской. Сведения о благополучных результатах самого метода не похожи на фейк, но очень кстати будет
информация "из первых рук", т.е. самих пациентов. Очень прошу помочь .
Александр из Днепра.
найти контактные данные (желательно эл. почту) лечащихся в настоящее время или тех, кто уже прошёл лечение. Очень
интересен результат, потому что у меня подобный "скафандр" на стадии завершения. И ещё: возможно,что кто-то из вас
может помочь узнать эл. почту доктора Епифанова? Насколько я помню, Епифанов принимал в 10-й больнице Рязани по улице Марвинской. Сведения о благополучных результатах самого метода не похожи на фейк, но очень кстати будет
информация "из первых рук", т.е. самих пациентов. Очень прошу помочь .
Александр из Днепра.
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