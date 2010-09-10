Сообщение shurik79 » 55 минут назад

Прошу прощения! Кто лечился у доктора Епифанова в знаменитом "скафандре "? Может кто-либо в курсе ? Прошу помочь

найти контактные данные (желательно эл. почту) лечащихся в настоящее время или тех, кто уже прошёл лечение. Очень

интересен результат, потому что у меня подобный "скафандр" на стадии завершения. И ещё: возможно,что кто-то из вас

может помочь узнать эл. почту доктора Епифанова? Насколько я помню, Епифанов принимал в 10-й больнице Рязани по улице Марвинской. Сведения о благополучных результатах самого метода не похожи на фейк, но очень кстати будет

информация "из первых рук", т.е. самих пациентов. Очень прошу помочь .

Александр из Днепра.