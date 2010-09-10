Сообщение mihel60 » Вчера, 10:35

Очень хочется дать вам совет по использованию хозяйственного мыла о его целебных свойствах. Как применять в хозяйстве вы уже многие знаете. Почему мы не вымерли после ВОВ, когда не хватало медикаментов, во всем был дефицит.

МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ…



Встал вопрос: «Мыть или не мыть, и если мыть, то чем?» Потому что, как считаю НЕ только я, могут слипнуться, и не только волосы. После окончания Великой Отечественной войны, по расчётам наших «союзников», население нашей Страны должно было за 2 года уменьшиться как минимум на 2-3 миллиона человек. За счёт чего? За счёт отсутствия медикаментов для раненых, вернувшихся с войны из госпиталей после хирургических операций (имеется в виду загноение ран, отсутствие антисептических средств и т.п.), а также за счёт эпидемий болезней, связанных с необустроенностью жизни людей в разрушенных городах и сёлах. Антисанитария, которая присутствовала повсеместно, должна была этому способствовать. Но этого почему-то не случилось. Более того, послевоенная рождаемость побивала все рекорды, а дети рождались здоровыми и были подвержены заболеваниям (особенно кожным) во много крат менее чем сейчас, в наше время. Так в чём же секрет?

Секрет в том, что в стране НЕ БЫЛО никакого мыла, кроме ХОЗЯЙСТВЕННОГО. Все мылись, стирали белье и детские пелёнки хозяйственным мылом. Волосы и тело, а также места ранений промывались хозяйственным мылом. И этого было достаточно, чтобы не возникло НИКАКИХ заболеваний, инфекций и эпидемий, на которые очень рассчитывали «наши друзья» — союзники. Спросите об этом своих бабушек и дедушек. Они вам много интересного расскажут про это мыло. И только к шестидесятым годам промышленность начала выпуск ДРУГОГО мыла, применяя ароматизаторы и химию. Попробуйте сейчас купить настоящее хозяйственное 76-72-процентное мыло! 72%-е мыло по моей просьбе нашли только в Беларуси. А вот шампунь «Wash and Go», а в простонародье — «Бегущая Вошь», можно купить везде.

Я получаю много писем, в которых читатели спрашивают о «холодном ядерном синтезе».Что это такое, и как «пощупать» или «увидеть» то, что произведено с его применением.



Щупайте и смотрите — ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО — это и есть продукт холодного ядерного синтеза.