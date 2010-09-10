Нетрадиционная медицина.
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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Re: Нетрадиционная медицина.
Анютик писал(а):Добрый день! Хочу попросить помощи. Не знаю уже куда обращаться. Отнимается вся спина. Болевые ощущения в поясницы. Прошла всех врачей. Никто не может толком ничего сказать. Все анализы в норме. УЗИ почек тоже ничего не показали. Готова уже к черту идти, но, чтоб помогли.
Может кто посоветует специалиста, может у кого-нибудь подобное было?
У моей жены подобное было. Пыталась сама убрать боли, но они усиливались. Стала сильно худеть на почве сильных болей, только Налбуфин не на долго мог снять приступы. МРТ вот способ узнать, что именно со спиной. Оказалось, что у нее межпозвоночная грыжа. Пришлось делать операцию и ставить имплантат.
Re: Нетрадиционная медицина.
Очень хочется дать вам совет по использованию хозяйственного мыла о его целебных свойствах. Как применять в хозяйстве вы уже многие знаете. Почему мы не вымерли после ВОВ, когда не хватало медикаментов, во всем был дефицит.
МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ…
Встал вопрос: «Мыть или не мыть, и если мыть, то чем?» Потому что, как считаю НЕ только я, могут слипнуться, и не только волосы. После окончания Великой Отечественной войны, по расчётам наших «союзников», население нашей Страны должно было за 2 года уменьшиться как минимум на 2-3 миллиона человек. За счёт чего? За счёт отсутствия медикаментов для раненых, вернувшихся с войны из госпиталей после хирургических операций (имеется в виду загноение ран, отсутствие антисептических средств и т.п.), а также за счёт эпидемий болезней, связанных с необустроенностью жизни людей в разрушенных городах и сёлах. Антисанитария, которая присутствовала повсеместно, должна была этому способствовать. Но этого почему-то не случилось. Более того, послевоенная рождаемость побивала все рекорды, а дети рождались здоровыми и были подвержены заболеваниям (особенно кожным) во много крат менее чем сейчас, в наше время. Так в чём же секрет?
Секрет в том, что в стране НЕ БЫЛО никакого мыла, кроме ХОЗЯЙСТВЕННОГО. Все мылись, стирали белье и детские пелёнки хозяйственным мылом. Волосы и тело, а также места ранений промывались хозяйственным мылом. И этого было достаточно, чтобы не возникло НИКАКИХ заболеваний, инфекций и эпидемий, на которые очень рассчитывали «наши друзья» — союзники. Спросите об этом своих бабушек и дедушек. Они вам много интересного расскажут про это мыло. И только к шестидесятым годам промышленность начала выпуск ДРУГОГО мыла, применяя ароматизаторы и химию. Попробуйте сейчас купить настоящее хозяйственное 76-72-процентное мыло! 72%-е мыло по моей просьбе нашли только в Беларуси. А вот шампунь «Wash and Go», а в простонародье — «Бегущая Вошь», можно купить везде.
Я получаю много писем, в которых читатели спрашивают о «холодном ядерном синтезе».Что это такое, и как «пощупать» или «увидеть» то, что произведено с его применением.
Щупайте и смотрите — ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО — это и есть продукт холодного ядерного синтеза.
МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА ОТ НАУКИ…
Встал вопрос: «Мыть или не мыть, и если мыть, то чем?» Потому что, как считаю НЕ только я, могут слипнуться, и не только волосы. После окончания Великой Отечественной войны, по расчётам наших «союзников», население нашей Страны должно было за 2 года уменьшиться как минимум на 2-3 миллиона человек. За счёт чего? За счёт отсутствия медикаментов для раненых, вернувшихся с войны из госпиталей после хирургических операций (имеется в виду загноение ран, отсутствие антисептических средств и т.п.), а также за счёт эпидемий болезней, связанных с необустроенностью жизни людей в разрушенных городах и сёлах. Антисанитария, которая присутствовала повсеместно, должна была этому способствовать. Но этого почему-то не случилось. Более того, послевоенная рождаемость побивала все рекорды, а дети рождались здоровыми и были подвержены заболеваниям (особенно кожным) во много крат менее чем сейчас, в наше время. Так в чём же секрет?
Секрет в том, что в стране НЕ БЫЛО никакого мыла, кроме ХОЗЯЙСТВЕННОГО. Все мылись, стирали белье и детские пелёнки хозяйственным мылом. Волосы и тело, а также места ранений промывались хозяйственным мылом. И этого было достаточно, чтобы не возникло НИКАКИХ заболеваний, инфекций и эпидемий, на которые очень рассчитывали «наши друзья» — союзники. Спросите об этом своих бабушек и дедушек. Они вам много интересного расскажут про это мыло. И только к шестидесятым годам промышленность начала выпуск ДРУГОГО мыла, применяя ароматизаторы и химию. Попробуйте сейчас купить настоящее хозяйственное 76-72-процентное мыло! 72%-е мыло по моей просьбе нашли только в Беларуси. А вот шампунь «Wash and Go», а в простонародье — «Бегущая Вошь», можно купить везде.
Я получаю много писем, в которых читатели спрашивают о «холодном ядерном синтезе».Что это такое, и как «пощупать» или «увидеть» то, что произведено с его применением.
Щупайте и смотрите — ХОЗЯЙСТВЕННОЕ МЫЛО — это и есть продукт холодного ядерного синтеза.
Re: Нетрадиционная медицина.
Не знаете основную причину. В хозяйственное мыло кто придумал добавлять Дуст и ДДТ.Вошь и другие паразиты гибнут
от дуста. Просто и находчиво.
от дуста. Просто и находчиво.
Re: Нетрадиционная медицина.
ivanes писал(а):mihel60 писал(а):Очень хочется дать вам совет по использованию хозяйственного мыла о его целебных свойствах. Спросите об этом своих бабушек и дедушек. Они вам много интересного расскажут про это мыло.
Не знаете основную причину. В хозяйственное мыло кто придумал добавлять Дуст и ДДТ. Вошь и другие паразиты гибнут
от дуста. Просто и находчиво.
Вот они и встретились на рязанском форуме... белорусский любитель давать советы и подмосковный дед-всевед
А не расскажет-ли нам старый ученый и рационализатор об основные отличиях компонентов, выделенных цветом?
Ну ооочень интересно и познавательно было бы...
Re: Нетрадиционная медицина.
Ха, насмешили с дустом. Но реально верное решение.
Re: Нетрадиционная медицина.
Вот попалось что travy-ot-besplodiia.ru травы есть, которые помогают побороть бесплодие. Кто таким образом излечился?
- sasha@vera
- Гость RZN.info
- Сообщения: 29
- Зарегистрирован: 27 дек 2016, 21:42
Re: Нетрадиционная медицина.
На самом деле, если вам верно подберут лечение травами, народными средствами и если болезнь не в стади осложнений, а как правило а начальном этапе, значит бабкины методы могут помочь. И к слову сказать, даже вот такие эдакие диагнозы gipogonadotropnyiy-gipogonadizm.ru/narodnaya-mediczina-v-lechenii-gipogonatropnogo-gipogonadizma.html иной раз поддаются воздействию НМ.
Re: Нетрадиционная медицина.
Листья растения агава помогают при радикулите. Народные целители используют агаву в качестве действенного лекарственного средства при лечении фурункулеза. Настой из листьев агавы применяют при диспепсии, которая часто сопровождает желудочно-кишечные заболевания и проявляется вздутием живота, отрыжкой, изжогой.
Re: Нетрадиционная медицина.
У меня бабушка всю жизнь лечится травами и настойками. Всегда ругала моих родителей за то, что те дают таблетку. И что могу сказать ей Дай Бог уже 89 и ходит живчиком.
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