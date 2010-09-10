Здравствуйте, хочу купить автомобиль

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Барбу
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 18:27

Здравствуйте, хочу купить автомобиль

Сообщение Барбу » 16 окт 2016, 18:31

Здравствуйте, хочу купить автомобиль, нужен сбалансированный половину спорт, и бизнес класса, красивый на вид, качественный, марки BMW или Mercedes, типа BMW m5 f10, Mercedes C63 AMG 2016. Сейчас больше присматриваюсь к C63 AMG 2016, может ещё кто-то накидает не плохих вариантов.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Здравствуйте, хочу купить автомобиль

Сообщение Raider » 16 окт 2016, 19:46

Барбу писал(а):. марки BMW или Mercedes, типа BMW m5 f10, Mercedes C63 AMG 2016
разок проехать по Куйбышевскому шоссе..и обвес на дороге останется..
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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11146
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Здравствуйте, хочу купить автомобиль

Сообщение UNCLE1911 » 17 окт 2016, 21:19

Да это девятиклассница понтуется, а щас ей десятиклассник будет ссылки рекламные кидать)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1351
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Здравствуйте, хочу купить автомобиль

Сообщение koten » 28 ноя 2016, 14:35

ведра какие-то немецкие. суперкар может быть только итальянским
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Afinajelay
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: Сегодня, 01:59

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