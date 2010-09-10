Здравствуйте, хочу купить автомобиль
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Здравствуйте, хочу купить автомобиль
Здравствуйте, хочу купить автомобиль, нужен сбалансированный половину спорт, и бизнес класса, красивый на вид, качественный, марки BMW или Mercedes, типа BMW m5 f10, Mercedes C63 AMG 2016. Сейчас больше присматриваюсь к C63 AMG 2016, может ещё кто-то накидает не плохих вариантов.
Re: Здравствуйте, хочу купить автомобиль
разок проехать по Куйбышевскому шоссе..и обвес на дороге останется..Барбу писал(а):. марки BMW или Mercedes, типа BMW m5 f10, Mercedes C63 AMG 2016
Re: Здравствуйте, хочу купить автомобиль
Да это девятиклассница понтуется, а щас ей десятиклассник будет ссылки рекламные кидать)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Здравствуйте, хочу купить автомобиль
ведра какие-то немецкие. суперкар может быть только итальянским
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Почему выбирают KupiVip
Качественная и стильная брендовая одежда и обувь для всей семьи может быть доступной! Купить красивые вещи теперь можно не просто недорого, но действительно по самой выгодной цене. Всегда для Вас:
Скидки до 90% каждый день;
Модная одежда от более чем 3500 мировых брендов;
Ежедневное обновление каталога;
Доставка по всей России напрямую от крупнейших производителей мира, в том числе из Европы и Азии;
Пункты выдачи в крупнейших городах страны, включая Москву и Санкт-Петербург;
Круглосуточная поддержка клиентов 24/7;
14 дней на возврат товара;
5 сообщений • Страница 1 из 1
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