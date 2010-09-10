Сдам 1к квартиру.
Частные предложения о продаже/покупке/обмену объектов недвижимости.
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Сдам 1к квартиру.
Сдам на длительный срок 1 км. квартиру в Братиславском квартале ( Славянский проспект 6). Рядом расположены Полетаевский рынок, Радиоуниверситет, ЦПКиО , Мемориальный парк.
Квартира 43 кв м, 4 этаж из 9: сухая, теплая, солнечная сторона. Хороший вид из окна на пруд.
Квартира меблированная с техникой . Из спальных мест : 2-х спальный диван, подростковая кровать .Техника: холодильник, плита, посудомоечная машина, микроволновая печь,чайник, утюг, стиральная машина, водонагреватель, кондиционер, обогреватель.
Дом находится в экологически чистом районе, много зелени. На придомовой территории расположены теннисный корт, волейбольная/футбольная площадки, детские игровые площадки, пруд , магазины,салоны красоты.
Стоимость аренды: 14000 + счетчики(эл. энергия, вода), залог 50%(идет в счет последнего месяца проживания).
Подробности в личку.
Квартира 43 кв м, 4 этаж из 9: сухая, теплая, солнечная сторона. Хороший вид из окна на пруд.
Квартира меблированная с техникой . Из спальных мест : 2-х спальный диван, подростковая кровать .Техника: холодильник, плита, посудомоечная машина, микроволновая печь,чайник, утюг, стиральная машина, водонагреватель, кондиционер, обогреватель.
Дом находится в экологически чистом районе, много зелени. На придомовой территории расположены теннисный корт, волейбольная/футбольная площадки, детские игровые площадки, пруд , магазины,салоны красоты.
Стоимость аренды: 14000 + счетчики(эл. энергия, вода), залог 50%(идет в счет последнего месяца проживания).
Подробности в личку.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 15 минут назад
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2 сообщения • Страница 1 из 1
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