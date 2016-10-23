Сообщение Шварц » 20 ноя 2016, 21:54

ivanes писал(а): Шварц

плохо считаете. На площадке есть пешеходные дорожки,есть площадка с уложенными плитками.

Самосвалы Хендай грузят по 20 куб. Камазы редко используются в Москве.

Не трольте,пожалуйста.

ivanes писал(а): В России пока не наладили превращать автопокрышки в крошку, нет краски и клея.

Не трольте,пожалуйста.

Оспидя, дедуль... полагаете, на площадке происходила фигурная раскладка песка по проекту ландшафного дизайнера?Подсчитайте сами,пожалуйста, все хорошо и правильно... Жду ваших математических выкладокИли будет также, как с рязанскими героями-демонстрантами?Дедуль, шевелите губами, прочтите вслух, по слогами сделайте вывод... у кого тут чего нет или не хватает.Я не троллю. Не подставляйтесь, пожалуйста...