Взрыв 23.10.16 в 4:33

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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение Шварц » 18 ноя 2016, 13:32

ivanes писал(а):Я насмотрелся красоты рязанского двора,стоя перед шлагбаумом в районе ул Весенней.


Не ждали, выходит... Предупреждать надо :wink:
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 14:47

ivanes писал(а):Под резиновым покрытием примерно 15см песка,потом 10-15см щебня,5 см асфальта. Стоимость этой площадки более 40 млн руб. 25 лимонов покрытие и 15 -игрушки,фонари. Ночью площадка освещается.
.

Отккуда цифры стоимости площадки?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение ivanes » 18 ноя 2016, 16:51

Из инженерной службы районной управы. Она выступает заказчиком. Тут были задействованы службы из Москвы ( снятие грунта,вывоз его,завоз песка и щебня), Татарстан ставил столбы и фонари освещения,Белоруссия делала резиновое покрытие. Вывезти 40 самосвалов грунта,завести по 20 самосвалов песка и щебня,укатать- утромбовать песок и щебень,потом завести асфальт укатать. Стоит денег.
Рязанский шлагбаум ждал местное авто,которое открыл его. Вот и Москва взяла пример с Рязани. Уж больно много иногородний машин на бесплатных- дворовых парковках. До 1 млн шт.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение Шварц » 18 ноя 2016, 17:54

ivanes писал(а):S=0,7 га... Под резиновым покрытием примерно 15см песка,потом 10-15см щебня,5 см асфальта....
40 самосвалов грунта,завести по 20 самосвалов песка и щебня...


0,15 м х 7000 кв.м = 1050 м3 песка... да какие тут 20 самосвалов песка, дедушка-ученый :lol: ???
Это же по 52,5 куба... машина с грузом, весящая под 100 тонн не для московских дворов :mrgreen:

ivanes писал(а): Стоит денег...


Вот и считайте... слой-то наверняка тоньше!

Стоимость этой площадки более 40 млн руб. 25 лимонов покрытие...


Кто-то реально заработал на икру :lol:
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение listen10 » 18 ноя 2016, 18:31

Там главный гешефт на покрытии - ага.
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение listen10 » 19 ноя 2016, 18:43

Знакомая с того дома рассказала, что на первых этажах вытяжка ни мур- мур,засыпало шахту при взрыве понимашь.
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение ivanes » 20 ноя 2016, 12:36

Шварц
плохо считаете. На площадке есть пешеходные дорожки,есть площадка с уложенными плитками.
Все заработали. Могилевцы и Казань. Казань установила 8 опор с фонарями для освещения, белорусы за резиновое покрытие. В России пока не наладили превращать автопокрышки в крошку, нет краски и клея.
Самосвалы Хендай грузят по 20 куб. Камазы редко используются в Москве.
Не трольте,пожалуйста.
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OlegSt
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 18:31

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение OlegSt » 20 ноя 2016, 15:05

listen10 писал(а):Знакомая с того дома рассказала, что на первых этажах вытяжка ни мур- мур,засыпало шахту при взрыве понимашь.


Да, тоже слышал от знакомого о возникших проблемах с вытяжкой у жильцов.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение Raider » 20 ноя 2016, 18:15

ivanes писал(а):Самосвалы Хендай грузят по 20 куб.
и шо..им (44 тонны) позволят ездить в городе?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение Шварц » 20 ноя 2016, 21:54

ivanes писал(а):Шварц
плохо считаете. На площадке есть пешеходные дорожки,есть площадка с уложенными плитками.
Самосвалы Хендай грузят по 20 куб. Камазы редко используются в Москве.
Не трольте,пожалуйста.


Оспидя, дедуль... полагаете, на площадке происходила фигурная раскладка песка по проекту ландшафного дизайнера?
Подсчитайте сами,пожалуйста, все хорошо и правильно... Жду ваших математических выкладок :D
Или будет также, как с рязанскими героями-демонстрантами? :oops:

ivanes писал(а):В России пока не наладили превращать автопокрышки в крошку, нет краски и клея.
Не трольте,пожалуйста.


Утилизация.jpg


Дедуль, шевелите губами, прочтите вслух, по слогам :mrgreen: и сделайте вывод... у кого тут чего нет или не хватает.
Я не троллю. Не подставляйтесь, пожалуйста...
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sadmiv
Гость RZN.info
Сообщения: 64
Зарегистрирован: 18 авг 2014, 12:55

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение sadmiv » 21 ноя 2016, 10:10

OlegSt писал(а):
listen10 писал(а):Знакомая с того дома рассказала, что на первых этажах вытяжка ни мур- мур,засыпало шахту при взрыве понимашь.


Да, тоже слышал от знакомого о возникших проблемах с вытяжкой у жильцов.

Это жесть, так недалеко и до беды.
Интересно, что по этому поводу говорят МЧС и газовики или кроме как в интернетах написать ни кто более ни чего не может?
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение ivanes » 21 ноя 2016, 16:07

Вы подставляетесь довольно часто.
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение Шварц » 21 ноя 2016, 16:28

ivanes писал(а):Вы подставляетесь довольно часто.


Неужели рассмотрели картинку, смогли прочитать и осмыслить, дедушка?
Блиин... выходит, это я подставился :lol: :lol: :lol: не на того на ученого напал...
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение ivanes » 21 ноя 2016, 17:16

Ученых много,но все импортное. На того напал. Прочитай лейбл на ПК.Made in Cina
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение Шварц » 21 ноя 2016, 17:39

ivanes писал(а):Ученых много,но все импортное. На того напал.


Наши ученые очень хороши в любом возрасте... с ними весело :lol:

Изображение
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение ivanes » 22 ноя 2016, 16:01

Ученье -свет,ученых до фига (РАН.НИИ),но все покупаем из-за бугра. Даже трусы. Куда смотрит власть?
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Шварц
Пользователь RZN.info
Сообщения: 3600
Зарегистрирован: 15 июл 2013, 23:36

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение Шварц » 22 ноя 2016, 17:51

ivanes писал(а):Ученье -свет,ученых до фига (РАН.НИИ),но все покупаем из-за бугра. Даже трусы.


А кто лично вам, дедушка, мешает купить отечественные трусы?

ivanes писал(а):Куда смотрит власть?


Неужели в трусы???
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ivanes
Знаток RZN.info
Сообщения: 5721
Зарегистрирован: 11 дек 2008, 12:26

Re: Взрыв 23.10.16 в 4:33

Сообщение ivanes » 23 ноя 2016, 15:59

Я покупаю только белорусские трусы из хлопка.
Власть пока финансирует написание диссертаций в РАН и НИИ. Получение бесплатно дипломов о высшем образовании за деньги государства. Куда идут работать выпускники рязанских ВУЗов ?
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Egorsausy
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сегодня, 18:15

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Egorsausy
Гость RZN.info
Сообщения: 13
Зарегистрирован: Сегодня, 18:15

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