Заклятие 2? Стоит смотреть?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
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Re: Заклятие 2? Стоит смотреть?
Если ужастики нравятся, то смотреть. Мне понравился. Как по мне то все ужастики на один раз
Re: Заклятие 2? Стоит смотреть?
Один раз можно посмотреть и забыть! Лучше посмотрите новинку ужастиков 2018 года Обитатели - лично мне было жутковато смотреть эту ирландскую кинокартину
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