Заклятие 2? Стоит смотреть?

Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.

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Ali G
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 26 окт 2016, 16:53

Re: Заклятие 2? Стоит смотреть?

Сообщение Ali G » 26 окт 2016, 17:23

Если ужастики нравятся, то смотреть. Мне понравился. Как по мне то все ужастики на один раз
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mihel60
Гость RZN.info
Сообщения: 18
Зарегистрирован: 21 фев 2017, 14:33
Откуда: Минск, Беларусь

Re: Заклятие 2? Стоит смотреть?

Сообщение mihel60 » Вчера, 20:33

Один раз можно посмотреть и забыть! Лучше посмотрите новинку ужастиков 2018 года Обитатели - лично мне было жутковато смотреть эту ирландскую кинокартину :idea:

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