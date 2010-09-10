Заклятие 2? Стоит смотреть?
Обсуждение развлекательных заведений города Рязани. Комментарии по поводу предстоящих и прошедших развлекательных мероприятий в городе.
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Re: Заклятие 2? Стоит смотреть?
Если ужастики нравятся, то смотреть. Мне понравился. Как по мне то все ужастики на один раз
Re: Заклятие 2? Стоит смотреть?
Один раз можно посмотреть и забыть! Лучше посмотрите новинку ужастиков 2018 года Обитатели - лично мне было жутковато смотреть эту ирландскую кинокартину
Re: Заклятие 2? Стоит смотреть?
Если есть желание, то конечно посмотреть стоит. Другой вопрос - понравится или нет. Вообще фильмы я могу смотреть только по одному разу, больше желания никогда нет. Это же не спорт, за которым можно наблюдать бесконечно. а если еще сделал ставочку в Букмекерской конторе «Марафон» https://sportfakt.ru/bk/bukmekerskaya-kontora-marafon, так смотреть вдвойне приятнее. И кстати, "Марафон" дает отличные бонусы.
Re: Заклятие 2? Стоит смотреть?
Кстати я тоже не любитель ужастиков. Предпочитаю смотреть остросюжетные фильмы. Вот совсем не давно состоялась премьера нового американского боевика Альфа. Режиссер Альберт Хьюз. События фильма разворачиваются 20000 лет тому назад. Когда человечество только начало осваивать новые территории. Не буду пересказывать содержание фильма. А советую просто посмотреть трейлер здесь: http://funtik.tv/7883-alfa-2018-online.html А посмотреть можно на Funtik.tv в хорошем качестве и без рекламы
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