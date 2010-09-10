Сообщение АЛСНщик » 07 дек 2016, 10:18

koten писал(а): jghfhgddfs писал(а): а из велосипедного что можно подарить? уже есть все, а фантазии больше нет

медицинский полис и полис страхования жизни. медицинский полис и полис страхования жизни.

Если привести количество аварий к миллиону пассажиро-колометров, то опаснее велосипеда окажутся только прогулки пешкомА чем более скоростной траснпорт, тем ниже аварийность в пересчёте на пасс-км - неспроста такую статистику любят менеджеры авиакомпанийА вот маркетологи от ЖД предлагают количество аварий приводить к миллиону пассажиро-часов - в этом случае самыми безопасными окажутся железнодорожные перевозкиДа и велосипедные и пешие прогулки - весьма безопасное занятие, судя ко количеству пострадавших на миллион пасс-ч