Новогодние подарки мужу
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Re: Новогодние подарки мужу
koten писал(а):jghfhgddfs писал(а):а из велосипедного что можно подарить? уже есть все, а фантазии больше нет
медицинский полис и полис страхования жизни.
Если привести количество аварий к миллиону пассажиро-колометров, то опаснее велосипеда окажутся только прогулки пешком А чем более скоростной траснпорт, тем ниже аварийность в пересчёте на пасс-км - неспроста такую статистику любят менеджеры авиакомпаний А вот маркетологи от ЖД предлагают количество аварий приводить к миллиону пассажиро-часов - в этом случае самыми безопасными окажутся железнодорожные перевозки Да и велосипедные и пешие прогулки - весьма безопасное занятие, судя ко количеству пострадавших на миллион пасс-ч
Re: Новогодние подарки мужу
АЛСНщик писал(а):
не всегда несчастные случаи случайны
Re: Новогодние подарки мужу
Ниночка ,а то,что кофе сам по себе является ежедневным продуктом,вас не тревожит? какой нахер подарок?
Ты ему мешок картошки подари.
Ты ему мешок картошки подари.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34
Re: Новогодние подарки мужу
Мужику можно подарить ящик пива)
Re: Новогодние подарки мужу
А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?
Re: Новогодние подарки мужу
Nasti писал(а):А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?
на 1ое сентября как раз получит
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