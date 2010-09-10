Новогодние подарки мужу
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Re: Новогодние подарки мужу
АЛСНщик писал(а):
не всегда несчастные случаи случайны
Re: Новогодние подарки мужу
Ниночка ,а то,что кофе сам по себе является ежедневным продуктом,вас не тревожит? какой нахер подарок?
Ты ему мешок картошки подари.
Ты ему мешок картошки подари.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34
Re: Новогодние подарки мужу
Мужику можно подарить ящик пива)
Re: Новогодние подарки мужу
А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?
Re: Новогодние подарки мужу
Nasti писал(а):А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?
на 1ое сентября как раз получит
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 06 сен 2016, 17:34
Re: Новогодние подарки мужу
Можно подарить крутой новогодний портрет или карикатуру. Очень оригинально, как по мне. При чем, такой подарок подойдет всем и каждому) Хорошие эмоции будут гарантированы. Я вот тоже хочу заказать портрет на Новый Год, долго искала где, и вот нашла сайтик классный: https://www.photolamus.com/?ref=pr Очень понравились их работы)
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