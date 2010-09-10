Новогодние подарки мужу

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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение koten » 07 дек 2016, 14:18

АЛСНщик писал(а)::)

не всегда несчастные случаи случайны ;)
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение listen10 » 13 дек 2016, 18:49

Ниночка ,а то,что кофе сам по себе является ежедневным продуктом,вас не тревожит? какой нахер подарок?
Ты ему мешок картошки подари.
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Westernesse
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение Westernesse » 15 дек 2016, 04:56

Мужику можно подарить ящик пива)
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Nasti
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 17:27
Откуда: Россия

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение Nasti » 17 дек 2016, 19:10

А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1350
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение koten » 26 дек 2016, 17:02

Nasti писал(а):А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?

на 1ое сентября как раз получит :mrgreen:
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Варюшка
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 06 янв 2017, 00:29

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение Варюшка » 06 янв 2017, 00:32

Nasti писал(а):А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?

Можно пропустить, тем более что на носу день влюбленных.
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Nasti
Гость RZN.info
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 17:27
Откуда: Россия

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение Nasti » 31 минуту назад

koten писал(а):
Nasti писал(а):А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?

на 1ое сентября как раз получит :mrgreen:

Ой надеюсь раньше приедет - не к сентябрю))))
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