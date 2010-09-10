Новогодние подарки мужу

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Westernesse
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение Westernesse » 15 дек 2016, 04:56

Мужику можно подарить ящик пива)
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1355
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение koten » 26 дек 2016, 17:02

Nasti писал(а):А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?

на 1ое сентября как раз получит :mrgreen:
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение parma » 17 минут назад

мне жена пуховик новый подарила.
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