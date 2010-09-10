Новогодние подарки мужу

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Westernesse
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение Westernesse » 15 дек 2016, 04:56

Мужику можно подарить ящик пива)
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koten
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1355
Зарегистрирован: 18 дек 2005, 12:43

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение koten » 26 дек 2016, 17:02

Nasti писал(а):А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?

на 1ое сентября как раз получит :mrgreen:
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parma
Гость RZN.info
Сообщения: 11
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 20:25

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение parma » Вчера, 20:36

мне жена пуховик новый подарила.
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Tol9n
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 14:49

Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение Tol9n » Сегодня, 19:32

Уже опять скоро новый год и снова вопрос, что же дарить? Я вот могу посоветовать где посмотреть подарки мужикам, в магазине колёса даром много чего есть интересного, да и скидка по промо коду есть http://herbhelp.ru/promokod/coupon/kolesa-darom/.
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termo101
Пользователь RZN.info
Сообщения: 505
Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Новогодние подарки мужу

Сообщение termo101 » 46 минут назад

Мы в том году решили ничего не дарить друг другу а на эти деньги сели в машину и поехали на НГ в Грузию. В этом повторим, чего и Вам советую!
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