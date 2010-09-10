Новогодние подарки мужу
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 15 дек 2016, 04:34
Re: Новогодние подарки мужу
Мужику можно подарить ящик пива)
Re: Новогодние подарки мужу
Nasti писал(а):А у меня муж уехал на все новогодние праздники - как думаете готовить ему подарок или нет?
на 1ое сентября как раз получит
Re: Новогодние подарки мужу
мне жена пуховик новый подарила.
- termo101
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 511
- Зарегистрирован: 03 апр 2008, 17:28
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Re: Новогодние подарки мужу
Мы в том году решили ничего не дарить друг другу а на эти деньги сели в машину и поехали на НГ в Грузию. В этом повторим, чего и Вам советую!
Re: Новогодние подарки мужу
Хорошие у вас подарки, раз хватает на такую поездку) Я тоже не люблю скупиться на подарки и стараюсь выбирать что-то достойное. У моего мужа день рождения в новый год, поэтому приходится всегда задумываться. в этом году планирую купить сейф, он мне давно о нем говорит.
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