Выбор машины

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11287
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Выбор машины

Сообщение UNCLE1911 » 09 дек 2016, 22:54

Меня чёто опять на японщину потянуло.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
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Зверь
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 20 дек 2015, 22:42

Re: Выбор машины

Сообщение Зверь » 09 дек 2016, 23:23

Калину? :)
Или малину
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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 631
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Re: Выбор машины

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 18 дек 2016, 21:28

UNCLE1911 писал(а):Меня чёто опять на японщину потянуло.


Оно и понятно....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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olyalya
Гость RZN.info
Сообщения: 21
Зарегистрирован: 22 апр 2015, 00:21

Re: Выбор машины

Сообщение olyalya » 04 дек 2017, 16:56

смотря какой бюджет и какие потребности у вас
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diaan
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 20 апр 2017, 07:58

Re: Выбор машины

Сообщение diaan » Сегодня, 14:05

Меня вот заинтересовала современная крупногабаритная техника, может на форуме найдутся люди, которые в ней немного разбираются? Какие сейчас тракторы МТЗ самые удачные и популярные, на какие модели обратить внимание в первую очередь? Я просто смотрю самые доступные модели, и не уверен что стоит дополнительно доплачивать за не нужный мне функционал
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