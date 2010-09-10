Выбор машины
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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Re: Выбор машины
Меня чёто опять на японщину потянуло.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Выбор машины
Калину?
Или малину
Или малину
Re: Выбор машины
UNCLE1911 писал(а):Меня чёто опять на японщину потянуло.
Оно и понятно....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Выбор машины
смотря какой бюджет и какие потребности у вас
Re: Выбор машины
Меня вот заинтересовала современная крупногабаритная техника, может на форуме найдутся люди, которые в ней немного разбираются? Какие сейчас тракторы МТЗ самые удачные и популярные, на какие модели обратить внимание в первую очередь? Я просто смотрю самые доступные модели, и не уверен что стоит дополнительно доплачивать за не нужный мне функционал
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