Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 18 дек 2016, 21:28

UNCLE1911 писал(а): Меня чёто опять на японщину потянуло.



Оно и понятно.... Оно и понятно....

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...