Выбор машины
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
Re: Выбор машины
Меня чёто опять на японщину потянуло.
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Выбор машины
Калину?
Или малину
Или малину
Re: Выбор машины
UNCLE1911 писал(а):Меня чёто опять на японщину потянуло.
Оно и понятно....
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Выбор машины
смотря какой бюджет и какие потребности у вас
Re: Выбор машины
Меня вот заинтересовала современная крупногабаритная техника, может на форуме найдутся люди, которые в ней немного разбираются? Какие сейчас тракторы МТЗ самые удачные и популярные, на какие модели обратить внимание в первую очередь? Я просто смотрю самые доступные модели, и не уверен что стоит дополнительно доплачивать за не нужный мне функционал
Re: Выбор машины
Сейчас корейские авто на одном уровне с немцами, поэтому я купил себе Хендай Грета. Это шикарное авто, с красивым дизайном и со 123 л\с под капотом. Нравится ее просторный и удобный салон, удобные сидения хорошо фиксируют спину, за счет чего, можно спокойно ездить на дальние расстояния, спина уставать не будет) Авто резвое и не прожорливое, в среднем по городу ест 7 литров. Покупал эту машину в автосалоне Фаворит моторс https://hyundai-favorit.ru/
Re: Выбор машины
Эксперты автомобильного портала SpeedMe.ru составили рейтинг самых провальных машин 2018 года.
Re: Выбор машины
Эксперты автомобильного портала SpeedMe.ru составили рейтинг самых провальных машин 2018 года.
Первым в этом списке оказался внедорожник Land Rover Defender.
Вторым оказался корейский премиум-седан Genesis G90.
Замкнул тройку лидеров внедорожник SsangYong Actyon.
Четвертую строчку в списке занял кроссовер Infiniti QX70.
Замкнул антирейтинг седан Lincoln Continental.
Первым в этом списке оказался внедорожник Land Rover Defender.
Вторым оказался корейский премиум-седан Genesis G90.
Замкнул тройку лидеров внедорожник SsangYong Actyon.
Четвертую строчку в списке занял кроссовер Infiniti QX70.
Замкнул антирейтинг седан Lincoln Continental.
Вернуться в «Автомобили и эксплуатация»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей