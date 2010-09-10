Какие щетки стеклоочистителя поставить на X-Trail?

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LRF
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 10 май 2009, 20:43
Откуда: Москва

Какие щетки стеклоочистителя поставить на X-Trail?

Сообщение LRF » 27 окт 2016, 10:59

На зиму.
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LRF
Гость RZN.info
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 10 май 2009, 20:43
Откуда: Москва

Re: Какие щетки стеклоочистителя поставить на X-Trail?

Сообщение LRF » Сегодня, 09:27

Можно ли поставить бескаркасники или нужно обязательно зимние покупать?

Хочу купить вот такие бескаркасники Denso:

Щетка стеклоочистителя бескаркасная, левая Denso 600 мм:
Код производителя: DFR-009

Щётка стеклоочистителя бескаркасная, правая Denso 400 мм:
Код производителя: DFR-001
http://mskjapan.ru/products/DFR009_DFR001_x_trail_07


Тема поднималась пользователем LRF 26 дек 2016, 09:27.
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