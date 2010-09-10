Какие щетки стеклоочистителя поставить на X-Trail?
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Re: Какие щетки стеклоочистителя поставить на X-Trail?
Можно ли поставить бескаркасники или нужно обязательно зимние покупать?
Хочу купить вот такие бескаркасники Denso:
Щетка стеклоочистителя бескаркасная, левая Denso 600 мм:
Код производителя: DFR-009
Щётка стеклоочистителя бескаркасная, правая Denso 400 мм:
Код производителя: DFR-001
http://mskjapan.ru/products/DFR009_DFR001_x_trail_07
Хочу купить вот такие бескаркасники Denso:
Щетка стеклоочистителя бескаркасная, левая Denso 600 мм:
Код производителя: DFR-009
Щётка стеклоочистителя бескаркасная, правая Denso 400 мм:
Код производителя: DFR-001
http://mskjapan.ru/products/DFR009_DFR001_x_trail_07
Тема поднималась пользователем LRF 26 дек 2016, 09:27.
2 сообщения • Страница 1 из 1
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