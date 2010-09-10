Сообщение LRF » Сегодня, 09:27

Можно ли поставить бескаркасники или нужно обязательно зимние покупать?

Хочу купить вот такие бескаркасники Denso:Щетка стеклоочистителя бескаркасная, левая Denso 600 мм:Код производителя: DFR-009Щётка стеклоочистителя бескаркасная, правая Denso 400 мм:Код производителя: DFR-001