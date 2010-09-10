Транспортный налог

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ВРУНГЕЛЬ
Пользователь RZN.info
Сообщения: 624
Зарегистрирован: 08 авг 2010, 22:43
Откуда: Из Рязани

Транспортный налог

Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 27 окт 2016, 21:42

Налоговая инспекция жжет
пришел транспортный налог любимой теще (к слову пенсионерке) на машину которой у нее нет и не было никогда, была у тестя, ей досталась по наследству, как только документ наследования получили сразу ее в тот же день и продали - выписали договор купли-продажи на основании документа от нотариуса, да еще в 2014 году и в этот же день в моем присутствии осуществили с ней регистрационные действия, и фишка в том, что налог пришел за 10 месяцев 2015 года))))
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Транспортный налог

Сообщение Raider » 27 окт 2016, 22:30

мне пришел налог в этом году за машину которая 11 лет уже назад продана-снята с учета и забыта. причем последние 10 лет налог не приходил. через 11 лет вспомнили..за весь год
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Транспортный налог

Сообщение listen10 » 28 окт 2016, 08:02

И попробуй не доказать, что машина за тобой не числится. Была у меня похожая ситуация, но больше меня удивил терпила, которому за 79 год пришла квитанция. Сейчас наверное можно по электронке разобраться, а раньше очередь из терпил по субботам была.
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Raider
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1933
Зарегистрирован: 07 май 2007, 21:57
Откуда: Рязань

Re: Транспортный налог

Сообщение Raider » 28 окт 2016, 08:30

listen10 писал(а):И попробуй не доказать, что машина за тобой не числится.
хе..хе...я бумажки все храню....научен в этом гусадарстве жить...
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listen10
Гость RZN.info
Сообщения: 445
Зарегистрирован: 03 фев 2010, 15:49

Re: Транспортный налог

Сообщение listen10 » 28 окт 2016, 10:27

Raider писал(а):
listen10 писал(а):И попробуй не доказать, что машина за тобой не числится.
хе..хе...я бумажки все храню....научен в этом гусадарстве жить...

Я тоже при продаже авто делаю копию ПТС о снятии с учета.
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Дед Анатольич
Гость RZN.info
Сообщения: 243
Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42

Re: Транспортный налог

Сообщение Дед Анатольич » 28 окт 2016, 15:29

Налоговая всегда удивляет.
Мне не сделали вычет на дом при расчете налога на имущество. Пошел разбираться. Выяснилось, что по мнению налоговой дом является квартирой. А раз, мол, квартира у вас уже есть - платите без вычета.
Исправлять явную ошибку "девушка в окошке" отказалась, что типично для этих мелких сошек. Отправила меня в Росреестр, мол это они неправильно базу заполнили. Пришлось жаловаться ее начальству. Общая потеря времени - около четырех часов, включая дорогу до налоговой и обратно.
Только живи, и до всего доживешь
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Roberthorgo
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
Откуда: Slovenia
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Сообщение Roberthorgo » 50 минут назад

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Roberthorgo
Гость RZN.info
Сообщения: 15
Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
Откуда: Slovenia
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Сообщение Roberthorgo » 39 минут назад

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