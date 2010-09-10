Транспортный налог
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Транспортный налог
Налоговая инспекция жжет
пришел транспортный налог любимой теще (к слову пенсионерке) на машину которой у нее нет и не было никогда, была у тестя, ей досталась по наследству, как только документ наследования получили сразу ее в тот же день и продали - выписали договор купли-продажи на основании документа от нотариуса, да еще в 2014 году и в этот же день в моем присутствии осуществили с ней регистрационные действия, и фишка в том, что налог пришел за 10 месяцев 2015 года))))
пришел транспортный налог любимой теще (к слову пенсионерке) на машину которой у нее нет и не было никогда, была у тестя, ей досталась по наследству, как только документ наследования получили сразу ее в тот же день и продали - выписали договор купли-продажи на основании документа от нотариуса, да еще в 2014 году и в этот же день в моем присутствии осуществили с ней регистрационные действия, и фишка в том, что налог пришел за 10 месяцев 2015 года))))
Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...
Re: Транспортный налог
мне пришел налог в этом году за машину которая 11 лет уже назад продана-снята с учета и забыта. причем последние 10 лет налог не приходил. через 11 лет вспомнили..за весь год
Re: Транспортный налог
И попробуй не доказать, что машина за тобой не числится. Была у меня похожая ситуация, но больше меня удивил терпила, которому за 79 год пришла квитанция. Сейчас наверное можно по электронке разобраться, а раньше очередь из терпил по субботам была.
Re: Транспортный налог
хе..хе...я бумажки все храню....научен в этом гусадарстве жить...listen10 писал(а):И попробуй не доказать, что машина за тобой не числится.
Re: Транспортный налог
Raider писал(а):хе..хе...я бумажки все храню....научен в этом гусадарстве жить...listen10 писал(а):И попробуй не доказать, что машина за тобой не числится.
Я тоже при продаже авто делаю копию ПТС о снятии с учета.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 243
- Зарегистрирован: 25 фев 2016, 10:42
Re: Транспортный налог
Налоговая всегда удивляет.
Мне не сделали вычет на дом при расчете налога на имущество. Пошел разбираться. Выяснилось, что по мнению налоговой дом является квартирой. А раз, мол, квартира у вас уже есть - платите без вычета.
Исправлять явную ошибку "девушка в окошке" отказалась, что типично для этих мелких сошек. Отправила меня в Росреестр, мол это они неправильно базу заполнили. Пришлось жаловаться ее начальству. Общая потеря времени - около четырех часов, включая дорогу до налоговой и обратно.
Мне не сделали вычет на дом при расчете налога на имущество. Пошел разбираться. Выяснилось, что по мнению налоговой дом является квартирой. А раз, мол, квартира у вас уже есть - платите без вычета.
Исправлять явную ошибку "девушка в окошке" отказалась, что типично для этих мелких сошек. Отправила меня в Росреестр, мол это они неправильно базу заполнили. Пришлось жаловаться ее начальству. Общая потеря времени - около четырех часов, включая дорогу до налоговой и обратно.
Только живи, и до всего доживешь
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
- Откуда: Slovenia
- Контактная информация:
Рольсистемы в Сальске
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 05 апр 2017, 23:35
- Откуда: Slovenia
- Контактная информация:
Натяжные потолки в Сальске
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8 сообщений • Страница 1 из 1
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