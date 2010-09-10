Сообщение ВРУНГЕЛЬ » 27 окт 2016, 21:42

Налоговая инспекция жжет

пришел транспортный налог любимой теще (к слову пенсионерке) на машину которой у нее нет и не было никогда, была у тестя, ей досталась по наследству, как только документ наследования получили сразу ее в тот же день и продали - выписали договор купли-продажи на основании документа от нотариуса, да еще в 2014 году и в этот же день в моем присутствии осуществили с ней регистрационные действия, и фишка в том, что налог пришел за 10 месяцев 2015 года))))

Не важно на чем ездить, важно чтоб не ломалось!!!

Увидите мумий тролля, пните его, чтоб далеко летел ...