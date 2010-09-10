Сообщение Albumin G » 17 ноя 2016, 13:29

Согласен с Мариной Пановой на 200 % !!!

Угораздило меня купить там машиноместо.

Сырость ужасная, по всему полу жутчайшие трещины. Мало того, они появляются вновь! по линиям разметки! Туда затекает вода с машин. Сколько продержится эта конструкция неизвестно. Никакие доводы застройщик не слушает.

ОЧЕНЬ НЕ советую покупать там машиноместо, пожалеете.

Кстати, слышал, люди уже в суд подают на единство по поводу этой парковки... Тоже, наверно, буду исковое подавать.