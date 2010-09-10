Автопарковка Приокский Парк

Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.

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Albumin G
Гость RZN.info
Сообщения: 7
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 23:30

Re: Автопарковка Приокский Парк

Сообщение Albumin G » 17 ноя 2016, 13:29

Согласен с Мариной Пановой на 200 % !!!
Угораздило меня купить там машиноместо.
Сырость ужасная, по всему полу жутчайшие трещины. Мало того, они появляются вновь! по линиям разметки! Туда затекает вода с машин. Сколько продержится эта конструкция неизвестно. Никакие доводы застройщик не слушает.
ОЧЕНЬ НЕ советую покупать там машиноместо, пожалеете.
Кстати, слышал, люди уже в суд подают на единство по поводу этой парковки... Тоже, наверно, буду исковое подавать.
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mexocibika
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 12:25

Re: Автопарковка Приокский Парк

Сообщение mexocibika » 24 ноя 2016, 12:28

Вчера ходили с мужем смотреть парковку. Хотели купить в рассрочку. Мы из 10 секции.
Почитала ветку, сама посмотрела, теперь желания покупать там место отпало. Пишут правду, весь пол, весь в трещинах. :shock:
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Antipov
Модератор форума RZN.info
Сообщения: 1807
Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
Откуда: Рязань

Re: Автопарковка Приокский Парк

Сообщение Antipov » 25 ноя 2016, 09:21

mexocibika писал(а):Пишут правду, весь пол, весь в трещинах. :shock:


А трещины на полу - это прям так страшно? Это ж наверняка просто верхний слой стяжки растрескался, вряд ли это несущие конструкции.
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mexocibika
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 12:25

Re: Автопарковка Приокский Парк

Сообщение mexocibika » 25 ноя 2016, 15:46

Это, конечно, проверять надо. Да непросто одно какое-нибудь место, а ВЕСЬ комплекс!!!: там по периметру асфальта тоже трещина, а трещины в потолке ??? эти трещины по всему комплексу.
Вдруг я продать захочу своё место, кто его купит такое "красивое". :shock: :shock: :shock:
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mexocibika
Гость RZN.info
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 12:25

Re: Автопарковка Приокский Парк

Сообщение mexocibika » 20 дек 2016, 12:15

На днях обнаружила, что проводят ремонт автостоянки.
Спрашивала, говорят, что трещины не в бетоне, а в специальной стяжке, которую застройщик поменяет.
Если это так, то обязательно приобрету там место, а может и два..
Поживём, увидим...
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Марина Панова
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 23:19

Re: Автопарковка Приокский Парк

Сообщение Марина Панова » Вчера, 22:29

Пол стоянки (что самое важное!!!) без изменений....
Даже не чистят!!!
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Марина Панова
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 23:19

Re: Автопарковка Приокский Парк

Сообщение Марина Панова » Вчера, 22:32

Так что изменений в лучшую сторону не видно!!!
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Марина Панова
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 окт 2016, 23:19

Re: Автопарковка Приокский Парк

Сообщение Марина Панова » Вчера, 22:34

Не верю я, что стяжку полов заменят...
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