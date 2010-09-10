Автопарковка Приокский Парк
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
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Re: Автопарковка Приокский Парк
Согласен с Мариной Пановой на 200 % !!!
Угораздило меня купить там машиноместо.
Сырость ужасная, по всему полу жутчайшие трещины. Мало того, они появляются вновь! по линиям разметки! Туда затекает вода с машин. Сколько продержится эта конструкция неизвестно. Никакие доводы застройщик не слушает.
ОЧЕНЬ НЕ советую покупать там машиноместо, пожалеете.
Кстати, слышал, люди уже в суд подают на единство по поводу этой парковки... Тоже, наверно, буду исковое подавать.
Угораздило меня купить там машиноместо.
Сырость ужасная, по всему полу жутчайшие трещины. Мало того, они появляются вновь! по линиям разметки! Туда затекает вода с машин. Сколько продержится эта конструкция неизвестно. Никакие доводы застройщик не слушает.
ОЧЕНЬ НЕ советую покупать там машиноместо, пожалеете.
Кстати, слышал, люди уже в суд подают на единство по поводу этой парковки... Тоже, наверно, буду исковое подавать.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 12:25
Re: Автопарковка Приокский Парк
Вчера ходили с мужем смотреть парковку. Хотели купить в рассрочку. Мы из 10 секции.
Почитала ветку, сама посмотрела, теперь желания покупать там место отпало. Пишут правду, весь пол, весь в трещинах.
Почитала ветку, сама посмотрела, теперь желания покупать там место отпало. Пишут правду, весь пол, весь в трещинах.
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- Модератор форума RZN.info
- Сообщения: 1807
- Зарегистрирован: 01 мар 2007, 16:40
- Откуда: Рязань
Re: Автопарковка Приокский Парк
mexocibika писал(а):Пишут правду, весь пол, весь в трещинах.
А трещины на полу - это прям так страшно? Это ж наверняка просто верхний слой стяжки растрескался, вряд ли это несущие конструкции.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 12:25
Re: Автопарковка Приокский Парк
Это, конечно, проверять надо. Да непросто одно какое-нибудь место, а ВЕСЬ комплекс!!!: там по периметру асфальта тоже трещина, а трещины в потолке ??? эти трещины по всему комплексу.
Вдруг я продать захочу своё место, кто его купит такое "красивое".
Вдруг я продать захочу своё место, кто его купит такое "красивое".
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 24 ноя 2016, 12:25
Re: Автопарковка Приокский Парк
На днях обнаружила, что проводят ремонт автостоянки.
Спрашивала, говорят, что трещины не в бетоне, а в специальной стяжке, которую застройщик поменяет.
Если это так, то обязательно приобрету там место, а может и два..
Поживём, увидим...
Спрашивала, говорят, что трещины не в бетоне, а в специальной стяжке, которую застройщик поменяет.
Если это так, то обязательно приобрету там место, а может и два..
Поживём, увидим...
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 окт 2016, 23:19
Re: Автопарковка Приокский Парк
Пол стоянки (что самое важное!!!) без изменений....
Даже не чистят!!!
Даже не чистят!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 окт 2016, 23:19
Re: Автопарковка Приокский Парк
Так что изменений в лучшую сторону не видно!!!
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 16
- Зарегистрирован: 29 окт 2016, 23:19
Re: Автопарковка Приокский Парк
Не верю я, что стяжку полов заменят...
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