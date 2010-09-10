Сообщение PROFIL » 02 ноя 2016, 12:40

Открыта вакансия Консультанта по косметике в Компании, которая является лидером в производстве натуральной и органической косметики для ухода за телом, а также лекарственных средств антропософской медицины.

Обязанности:

• Продвижение продукции компании;

• Консультирование по продукции конечных потребителей в аптеке, в крупных магазинах косметики и парфюмерии, детских магазинах, а также в магазинах для будущих мам;

• Продажа продукции в соответствии с потребностью клиента.

Требования:

• Гражданство РФ

• Активность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, доброжелательный настрой на работу;

• Опрятный внешний вид, желание работать с людьми и профессионально развиваться, ориентация на результат;

• Опыт работы промоутером или консультантом по косметике от 0,5 года.

Условия:

• Пол ставки. Белая оплата: 10000 оклад + 5000 премия

(зависит от выполнения плана), за перевыполнения план – дополнительные %

• Бесплатное корпоративное обучение (тренинги, обучение продукту);

• Оформление: по договору возмездного оказания услуг, в последствии – возможно оформление по трудовой книжке.

• Все социальные гарантии.

• Время работы 3 дня в неделю с 14:00 ( можно с 15:00 или с 16:00), по договоренности