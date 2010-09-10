Требуется консультант по косметике
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Требуется консультант по косметике
Открыта вакансия Консультанта по косметике в Компании, которая является лидером в производстве натуральной и органической косметики для ухода за телом, а также лекарственных средств антропософской медицины.
Обязанности:
Требования:
Условия:
Все вопросы и резюме отправлять на почту toronto@profil.ru
Обязанности:
- • Продвижение продукции компании;
• Консультирование по продукции конечных потребителей в аптеке, в крупных магазинах косметики и парфюмерии, детских магазинах, а также в магазинах для будущих мам;
• Продажа продукции в соответствии с потребностью клиента.
Требования:
- • Гражданство РФ
• Активность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, доброжелательный настрой на работу;
• Опрятный внешний вид, желание работать с людьми и профессионально развиваться, ориентация на результат;
• Опыт работы промоутером или консультантом по косметике от 0,5 года.
Условия:
- • Пол ставки. Белая оплата: 10000 оклад + 5000 премия
(зависит от выполнения плана), за перевыполнения план – дополнительные %
• Бесплатное корпоративное обучение (тренинги, обучение продукту);
• Оформление: по договору возмездного оказания услуг, в последствии – возможно оформление по трудовой книжке.
• Все социальные гарантии.
• Время работы 3 дня в неделю с 14:00 ( можно с 15:00 или с 16:00), по договоренности
Все вопросы и резюме отправлять на почту toronto@profil.ru
Re: Требуется консультант по косметике
Это случайно не компания Орифлейм? Расскажите подробнее.
Прохожу опросы в сети интернет за деньги на сайте https://platnye-oprosi.ru
2 сообщения • Страница 1 из 1
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