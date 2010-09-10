Требуется консультант по косметике

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PROFIL
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 02 ноя 2016, 12:24

Требуется консультант по косметике

Сообщение PROFIL » 02 ноя 2016, 12:40

Открыта вакансия Консультанта по косметике в Компании, которая является лидером в производстве натуральной и органической косметики для ухода за телом, а также лекарственных средств антропософской медицины.
Обязанности:
    • Продвижение продукции компании;
    • Консультирование по продукции конечных потребителей в аптеке, в крупных магазинах косметики и парфюмерии, детских магазинах, а также в магазинах для будущих мам;
    • Продажа продукции в соответствии с потребностью клиента.

Требования:
    • Гражданство РФ
    • Активность, самостоятельность, ответственность, коммуникабельность, доброжелательный настрой на работу;
    • Опрятный внешний вид, желание работать с людьми и профессионально развиваться, ориентация на результат;
    • Опыт работы промоутером или консультантом по косметике от 0,5 года.

Условия:
    • Пол ставки. Белая оплата: 10000 оклад + 5000 премия
    (зависит от выполнения плана), за перевыполнения план – дополнительные %
    • Бесплатное корпоративное обучение (тренинги, обучение продукту);
    • Оформление: по договору возмездного оказания услуг, в последствии – возможно оформление по трудовой книжке.
    • Все социальные гарантии.
    • Время работы 3 дня в неделю с 14:00 ( можно с 15:00 или с 16:00), по договоренности

Все вопросы и резюме отправлять на почту toronto@profil.ru
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Vitaluk
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 29 минут назад
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Re: Требуется консультант по косметике

Сообщение Vitaluk » 18 минут назад

Это случайно не компания Орифлейм? Расскажите подробнее.
Прохожу опросы в сети интернет за деньги на сайте https://platnye-oprosi.ru
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