Сообщение Георгий Батов » 04 ноя 2016, 19:45

Добрый день, форумчане) Пож-ста, помогите советом, может кто-то в теме, кто в городе имеет репутацию хорошего стоматолога = протезиста, где цена соответствует качеству, очень нужно, пож-ста , за любой совет - за любую информацию - очень благодарны