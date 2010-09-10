Стоматолог протезист?

Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Георгий Батов
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 19:42

Стоматолог протезист?

Сообщение Георгий Батов » 04 ноя 2016, 19:45

Добрый день, форумчане) Пож-ста, помогите советом, может кто-то в теме, кто в городе имеет репутацию хорошего стоматолога = протезиста, где цена соответствует качеству, очень нужно, пож-ста , за любой совет - за любую информацию - очень благодарны
Вернуться к началу
Аватара пользователя
UNCLE1911
Гуру RZN.info
Сообщения: 11322
Зарегистрирован: 04 май 2006, 10:23
Откуда: Оттель

Re: Стоматолог протезист?

Сообщение UNCLE1911 » 04 ноя 2016, 22:00

Сейчас появится рекламщик и скажет: " совершенно случайно проходил мимо и увидел просьбу. Мне очень хорошо сделал зубы доктор Петров!(это реклама доктора Петрова)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Вернуться к началу
VasiLissa
Гость RZN.info
Сообщения: 41
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:10

Re: Стоматолог протезист?

Сообщение VasiLissa » Сегодня, 13:45

Протезирование зубов довольно-таки сложная техника. Мы пару лет назад отцу решили сделать протезы, вырвать последние 4 зуба и наконец-то сделать все как надо. Помогла нам в этом стоматология дентикус , действительно хорошие врачи, которые любят свою работу. Времени и сил на это все ушло не мало, но оно того стоило. Протезом остались довольны, изготовили его на высшем уровне с правильным прикусом. Что касается цены, так все было в соответствии с качеством.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Медицина и здоровье»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость