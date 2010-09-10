Стоматолог протезист?
Обсуждения, рекомендации и нарекания по медицинским учреждениям города.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 04 ноя 2016, 19:42
Стоматолог протезист?
Добрый день, форумчане) Пож-ста, помогите советом, может кто-то в теме, кто в городе имеет репутацию хорошего стоматолога = протезиста, где цена соответствует качеству, очень нужно, пож-ста , за любой совет - за любую информацию - очень благодарны
Re: Стоматолог протезист?
Сейчас появится рекламщик и скажет: " совершенно случайно проходил мимо и увидел просьбу. Мне очень хорошо сделал зубы доктор Петров!(это реклама доктора Петрова)
Давайте беречь зрение - может, еще увидим что-нибудь хорошее.
Re: Стоматолог протезист?
Протезирование зубов довольно-таки сложная техника. Мы пару лет назад отцу решили сделать протезы, вырвать последние 4 зуба и наконец-то сделать все как надо. Помогла нам в этом стоматология дентикус , действительно хорошие врачи, которые любят свою работу. Времени и сил на это все ушло не мало, но оно того стоило. Протезом остались довольны, изготовили его на высшем уровне с правильным прикусом. Что касается цены, так все было в соответствии с качеством.
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