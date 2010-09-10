Аренда сервера.

Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.

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ОленькаР
Гость RZN.info
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 08 ноя 2016, 16:34

Аренда сервера.

Сообщение ОленькаР » 08 ноя 2016, 16:38

Друзья, посоветуйте пожалуйста , где можно взять в аренду сервер, я новичок в этом деле, не хочется на что-то не хорошее нарваться.
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vorog58
Гость RZN.info
Сообщения: 83
Зарегистрирован: 12 янв 2014, 12:18

Re: Аренда сервера.

Сообщение vorog58 » Сегодня, 14:29

Привет. Могу порекомендовать , компанию где можно взять в аренду vds сервер : https://www.king-servers.com/ на очень приемлемых условиях. Кстати здесь очень удобные расположение серверов .В России, США ,в Нидерландах и др. странах и обеспечивают максимальную скорость.
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inna8585v
Гость RZN.info
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 31 май 2018, 08:53

Re: Аренда сервера.

Сообщение inna8585v » Сегодня, 14:51

Привет. Кстати я тоже здесь арендую сервер. И пока меня все устраивает. И скорость и цена. Так что ,смело обращайтесь в компанию Кингс Сервис. Не прогадаете.
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