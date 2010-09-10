Аренда сервера.
Обсуждение всего что связанно с глобальной сетью в Рязани.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Провайдеры, подключение, тарифы.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Аренда сервера.
Друзья, посоветуйте пожалуйста , где можно взять в аренду сервер, я новичок в этом деле, не хочется на что-то не хорошее нарваться.
Re: Аренда сервера.
Привет. Могу порекомендовать , компанию где можно взять в аренду vds сервер : https://www.king-servers.com/ на очень приемлемых условиях. Кстати здесь очень удобные расположение серверов .В России, США ,в Нидерландах и др. странах и обеспечивают максимальную скорость.
Re: Аренда сервера.
Привет. Кстати я тоже здесь арендую сервер. И пока меня все устраивает. И скорость и цена. Так что ,смело обращайтесь в компанию Кингс Сервис. Не прогадаете.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Интернет в Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя