Есть тут кто с АО ПЛАЗМА (Рязань)!???

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Человеk
Гость RZN.info
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 09 ноя 2016, 21:46

Есть тут кто с АО ПЛАЗМА (Рязань)!???

Сообщение Человеk » 09 ноя 2016, 22:05

Здравствуйте. Может здесь есть кто-нибудь с Рязанского предприятия АО ПЛАЗМА!? Если Вы работаете или у Вас есть знакомые, друзья или другие связи на данном предприятии, пожалуйста отпишитесь мне в личку!(если что, с меня причитается)

P.S.: заранее, благодарю всех откликнувшихся лиц! спасибо!!!
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Grinii
Гость RZN.info
Сообщения: 8
Зарегистрирован: 16 июл 2014, 15:34

Re: Есть тут кто с АО ПЛАЗМА (Рязань)!???

Сообщение Grinii » 9 минут назад

Нету никого )))
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