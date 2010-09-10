Есть тут кто с АО ПЛАЗМА (Рязань)!???
Политическая ситуации в городе. Последние новости, общественное мнение, по происходящему в Рязани. Обсуждение экономической обстановки. Социо-коммунальная сфера: дороги, отопление и т.д.
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Есть тут кто с АО ПЛАЗМА (Рязань)!???
Здравствуйте. Может здесь есть кто-нибудь с Рязанского предприятия АО ПЛАЗМА!? Если Вы работаете или у Вас есть знакомые, друзья или другие связи на данном предприятии, пожалуйста отпишитесь мне в личку!(если что, с меня причитается)
P.S.: заранее, благодарю всех откликнувшихся лиц! спасибо!!!
P.S.: заранее, благодарю всех откликнувшихся лиц! спасибо!!!
Re: Есть тут кто с АО ПЛАЗМА (Рязань)!???
Всё ещё актуально ...
2 сообщения • Страница 1 из 1
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