Сообщение Человеk » 09 ноя 2016, 22:05

Здравствуйте. Может здесь есть кто-нибудь с Рязанского предприятия АО ПЛАЗМА!? Если Вы работаете или у Вас есть знакомые, друзья или другие связи на данном предприятии, пожалуйста отпишитесь мне в личку!(если что, с меня причитается)



P.S.: заранее, благодарю всех откликнувшихся лиц! спасибо!!!