Сообщение Gordonbar » 11 янв 2017, 10:54

Прогон хрумером сайта | Прогон хрумером и быстрая раскрутка сайта





Прогон хрумером способствует эффективному продвижению сайтов в поисковиках

С помощью хрумера ссылки могут размещаться практически на любых возможных ресурсах, среди которых форумы, блоги, личные интернет-дневники и пр Прогон хрумером становится возможным благодаря способности программы самостоятельно регистрироваться на сайте, подтверждая электронную почту, размещая на выбранных ресурсах статьи и ссылки при необходимости Большее количество сайтов при прогоне хрумером способствует более эффективному продвижению, лучшим позициям ресурса в поисковых выдачах К тому же, прогон хрумером способствует значительному повышению посещаемости сайта Для Хрумера используются исключительно актуальные базы сайтов в виде текстовых файлов с веб-ссылками В списках исключены мертвые ресурсы, соблюдаются необходимые стратегии прогона Формируются базы и благодаря поисковым выдачам, для западных ресурсов предпочтительны поисковые системы Google , Yahoo, для Рунета – Яндекс Используются только свежие и оперативно совершенствующиеся базы сайтов Skype xrumerelite ICQ 213292

1 Тариф «Экономный» Начальная база #Хрумер Включает в себя профиля+гостевые+постинг+пинг по поисковым системам Хорошо подходит для увеличения ссылочной массы молодых сайтов ~1000 обратных ссылок на ваш сайт Стоимость: 15$

2 Тариф «Отличный» начальная + собственная микс база #Хрумера Идеально подходит под гугл и загон дорвеев Более 1800 обратных ссылок ваш ресурс 20$

3 Тариф «Продвинутый» Начальная база #Хрумера + своя ру база + микс Отлично подходит для увеличения ссылочной массы и удержания позиций в поисковых системах ~3000 обратных ссылок Стоимость: 30$

4 Тариф «Элитный» Начальная база #Xrumer+ своя ру база+ специальная база база + микс бурж Включает в себя профиля+гостевые+пинг Прекрасно подходит для увеличения ссылочной массы, удержания позиций в ПС, роста PR, возможного роста тИЦ примерно 5000 обратных ссылок Стоимость: 50$

5 Тариф «Престижный» Включает в себя все актуальные на данный момент базы, выборка по желанию заказчика Гарантированный рост PR молодым сайтам и возможный рост ТИЦ(70%) Приблизительно 7300 обратных ссылок + ссылки с гостевых Стоимость: 75$

6 Тариф «ТИЦ-PR» Данный тариф расчитан на прогон хрумером только по ТИЦ или PR профилям, ТИЦ от 10 до ТИЦ 1200 База пополняется Сейчас в базе 700 с плюсом профилей с высокими показателями Стоимость 50$

7 Тариф «VIP» Работа длится в течении 2-3 месяцев За эти 2-3 месяца ваш ресурс будет гонятся по всем обновляемым постоянно базам Цена договорная( от 130-150$)индивидуальный подход к клиенту

8 Специальный тариф для дорвейщеков, прогон доров и загон их в индекс поисковых систем Цена на прогон 1 дора 2$ Свыше 15 дорвеев, цена за дор 1 5$

При заказе 2-3 сайтов за одни раз и более, существует гибкая система скидок, к любому клиенту найдем свое индивидуальное решение вопроса

ICQ 213292 Skype xrumerelite

xrumer-progon com/ Прогон сайта по профилям Оплата только вебмани и яндекс деньги, возможен СБЕРБАНК



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