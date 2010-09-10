Сообщение m140967@bk.ru » 16 ноя 2016, 23:49

У соседа труба с кухни в ванную сопливилась, в стяжке под полом пол года он понять не мог где течь на полу плитка вскрывать страшно (дорогая) , потом был суд компания укладчик труб ИП , Рыжий Юрист (Единство) хорошо подкован!!! Обвинил суд моего соседа за то что тот стенку перенес(хотя она не причем была в другой стороне) и стенку вернуть пришлось и ну в общем два соседа теперь не разговаривают, хотя 60000 рублей тот отдал !

Потом обсуждали с соседями у многих так, а ведь она под давлением от холодной запитана рванет можно всех затопить!!!