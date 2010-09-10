ЖК на Интернациональной ГК Единство
Обсуждение компаний застройщиков. Качество строительства, сроки сдачи объектов.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 15 ноя 2016, 16:35
ЖК на Интернациональной ГК Единство
Красивый дом, кирпичный стены 60 см., много парковочных мест, Большая яркая детская площадка,с зонами для отдыха,много фонарей (светло как днем!), Закрытая территория, просторная лестничная площадка лифт Отис 630 кг., асфальт во дворе уложен качественно!!! одна яма за 8 лет много зелени и цветов, во дворе чисто в подъездах тоже , на сколько Это возможно!!! минусы Вода в подвале( плохая гидроизоляция), постоянно чистят Канализацию, фасад дома забрызган раствором, в подъезде тоже все заляпано после сдачи дома обещали все отчистить, фасад постепенно покрывается разноцветными пятами из пенопласта(стены промерзают и покрываются плесенью), лифт не работал год после сдачи дома, Шумоизоляция ужас, Вентиляция работает плохо, труба металопласт хенко под горячую воду (проложена под стяжкой пола) дает течь в некоторых случаях медленно подтапливая соседей снизу, гребенки под котлом одноразовые, в толстых стенах мусор! В новых домах парковочных мест мало, а доме 19г во дворе частный дом с зем. участком. Сроки сдачи переносят!!!
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 16 ноя 2016, 22:30
Re: ЖК на Интернациональной ГК Единство
У соседа труба с кухни в ванную сопливилась, в стяжке под полом пол года он понять не мог где течь на полу плитка вскрывать страшно (дорогая) , потом был суд компания укладчик труб ИП , Рыжий Юрист (Единство) хорошо подкован!!! Обвинил суд моего соседа за то что тот стенку перенес(хотя она не причем была в другой стороне) и стенку вернуть пришлось и ну в общем два соседа теперь не разговаривают, хотя 60000 рублей тот отдал !
Потом обсуждали с соседями у многих так, а ведь она под давлением от холодной запитана рванет можно всех затопить!!!
Потом обсуждали с соседями у многих так, а ведь она под давлением от холодной запитана рванет можно всех затопить!!!
-
- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 656
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Re: ЖК на Интернациональной ГК Единство
Уже 3 недели как эксплуатируем https://tion.ru/shop очиститель воздуха tion. Машина шустрая, не шумная на удивление, с задачей справляется. Потихоньку стала замечать, что пыли все меньше и меньше, убирать стала реже, с кухни раньше неприятные запахи тянули, так очиститель на раз два с ними справляется теперь.
3 сообщения • Страница 1 из 1
Вернуться в «Застройщики и новостройки Рязани»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей